Lander Loockx staat aan vooravond van drukke periode: “Batterijen zijn helemaal opgeladen”

veldrijdenIn Namen was Lander Loockx (23) er niet bij, omdat de Waalse cross meetelde voor de Wereldbeker. Het vrije weekend was een uitzondering in de kalender, maar vanaf dinsdag staat de Bertemnaar voor een drukke crossperiode. In twaalf dagen tijd zal Loockx vijf crossen voor zijn rekening nemen. De motivatie om goed te presteren is er alvast.

Een vrij weekend in december is ook voor Lander Loockx een opmerkelijk gegeven. “Een vrije zondag mag best eens, maar niet te veel. (lacht) Ik kon in Oost-Europa opnieuw aan de slag gaan, maar dat leek me deze keer geen goed idee. Ik verkoos in Gavere te starten en nadien goed te trainen. De komende dagen worden druk, maar de batterijen zijn helemaal opgeladen. Dinsdag zet ik aan in Essen. Die cross ligt me wel. In het verleden presteerde ik er steeds goed. Als junior werd ik daar zelfs eens derde. Het is geen te technische omloop. Ik hoop dat er wel veel modder ligt, zodat ik nog beter uit de verf kan komen.”

Stevige week

De cross in Essen is volgens Loockx de aanzet tot een hectische week. “Na Essen start ik achtereenvolgens in Zolder (26/12), Bredene (30/12) en Baal (1/1). Dat laatste parkoers vind ik een van de leukste van het hele circuit. Vraag me niet waarom, maar ik heb me steeds thuis gevoeld in Baal. Bij de beloften kwam ik ook eens als tweede over de finish. Het nieuwjaarsweekend wordt heel spannend. Onmiddellijk na de cross in Baal neem ik het vliegtuig naar Zwitserland. ’s Avonds slaap ik nog in de buurt van Zurich. Voor mij valt dat allemaal wel mee, maar ik doe mijn hoed af voor de begeleiders. Zij moeten ruim zevenhonderd kilometer met de wagen overbruggen om het materiaal in Zwitserland te krijgen, zodat ik kan crossen. Mooi!”

Weer op niveau

Loockx begon sterk aan de campagne, maar kende eind oktober een kleine terugval. “Die mindere periode kwam door de school. Ik moest taken maken die veel tijd in beslag namen. Het voordeel is dat ik in januari slechts één examen meer hoef te maken, zodat ik me kan focussen op het crossgebeuren. Ik merkte trouwens al in december dat het conditioneel weer goed zat.”

Lees ook: veldrijden in Brabant