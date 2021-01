Lander Loockx mist thuiscross in Overijse “Jammer, maar Hamme is mooi alternatief”

De voorbije jaren was Lander Loockx steeds van de partij in de Druivencross. De veldrit behoorde toen niet tot een regelmatigheidscriterium. “Uiteraard had ik ook deze keer graag van start willen gaan in Overijse. Het is een omloop in mijn buurt. Doordat de cross toetrad tot de wereldbeker mogen er maar een beperkt aantal Belgische crossers starten. In het verleden heb ik steeds goed gepresteerd in Overijse. Ik trap open deuren in, als ik stel dat het een tweestrijd wordt tussen Wout Van Aert en Mathieu van der Poel. Volgens mij zal het echter echt spannend worden. Het feit dat beiden kunnen beslissen over de eindwinst in de wereldbeker geeft extra kruiding aan het duel. Voor mij is het jammer dat ik niet start, maar Hamme is een mooi alternatief.”