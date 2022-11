Lander Loockx knap zesde in Melden: “Koppenberg is uniek, je voelt hem drie dagen later nog”

Daags na de Koppenberg maakt Lander Loockx de evaluatie en die oogt mooi. “Ik ben inderdaad tevreden over mijn cross. De Koppenberg is uniek, je voelt hem drie dagen later nog. Normaal voel je een wedstrijd de dag nadien wat in de benen. Nu zal dat langer duren. Ik heb de activiteiten vandaag dan ook beperkt tot wat rustig losrijden. Vooral de strook naar de finish toe weegt door. Net voordien heb je dan al een lange klim in het gras gehad. Het is een inspanning die drie tot vier minuten duurt. In het veldrijden is dat uitzonderlijk. Je kunt de omloop nauwelijks vergelijken met anderen, tenzij Fayetteville misschien. Het parcours in Melden ligt me, het is mijn meest favoriete van het seizoen.”

Paar procenten extra

In welke mate is Lander Loockx dit seizoen sterker geworden? “Ik heb al een aantal keren de top tien kunnen halen en ook in de tv-crossen vlot het aardig. In Amerika reed ik een goede manche van de Wereldbeker en won ik eveneens een cross. Ook in Fayetteville was ik op weg naar een mooi resultaat, maar daar had ik in de finale materiaalproblemen. Ik merk dat er enkele procentjes zijn bijgekomen. Nu kan ik veel langer overleven in de kopgroep. In Maasmechelen, Beringen en op de Koppenberg kon ik ruim dertig minuten aanklampen. Uiteraard kan je dan ook dichter eindigen. Dat lukte me vorige winter niet.”

Spanje

Hoe ziet het programma van Lander Loockx er voor de komende weken uit? “Dit weekend werk ik twee veldritten in Spanje af. Daar kan ik hopelijk nog wat UCI-punten verzamelen. Af en toe is dat nog nodig, maar wellicht is het de laatste keer dat ik deze winter om die reden naar het buitenland trek. Voorts moet ik steeds afwachten of ik geselecteerd word voor de Wereldbeker of niet. Daar wordt het programma op afgestemd.”

