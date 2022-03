Lander Dhaene aan de start in Le Touquet: “Ervaring tanken in Franse leerschool”

“Dit seizoen wil ik een zestal manches van de Franse Renault Clio Trophy betwisten” opent de masterstudent Motosport Engineering aan de Oxford Brookes University in Engeland zijn verhaal. “Te beginnen met Le Touquet dit weekend. Met de Fiesta reed ik vorig seizoen een beetje in niemandsland, dit jaar zullen we uit een heel ander vaatje kunnen tappen. Voor Le Touquet zijn er net geen 40 deelnemende teams in de Clio Trophy ingeschreven. Het contrast is immens, want er wacht ons een stevige competitie. Voor ons lijkt de Clio Trophy de beste weg. Uit het verleden is al vele malen gebleken dat een merkencup het beste niveau in iedere deelnemer naar boven haalt omdat iedereen over hetzelfde materiaal beschikt. Renault France steunt ons daar ook op heel veel vlakken, van aanwezigheid met een ruime assistentiestand, het voorzien van bijvoorbeeld eten en overalls tot de nodige ingenieurs die je bijstaan met raad en daad wanneer het nodig blijkt.”

De opener van het Franse rallykampioenschap ligt eigenlijk maar op een goede twee uur rijden van West-Vlaanderen. De wedstrijd is Le Touquet, aan de kust, is erg aantrekkelijk. “Uit onboardbeelden en de verkenningen kon ik al opmaken dat Le Touquet een heel snelle rally is, verraderlijk glad, met blinde toppen en veel grind. Een schuiver is dus snel gemaakt. Naar tijden toe bereid ik me nu al wat voor op een pak slaag van de Fransen, die ervaring hebben op dit soort traject. Zo is er in de vrijdaglus en klassementsproef van 25 km voorzien, die we tweemaal moeten afleggen, waarvan de tweede maal zelfs in het donker. Ik wil in Touquet vooral de wagen leren kennen, progressie maken, ervaring tanken en uiteraard finishen.”

We zien Dhaene ook enkele malen in eigen land, want op zijn programma staan ook Tielt, Ieper en de Condroz.