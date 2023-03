Landen vecht voor het behoud in tweede landelijke: nieuwe ploeg staat op papier

Landen heeft er geen te best weekend opzitten. De ploeg verloor kansloos met 99-66 op Zuiderkempen. Momenteel staan de Landenaren op de voorlaatste plaats in de play-downs, maar men heeft wel één wedstrijd minder gespeeld dan de meeste concurrenten. Het behoud verzekeren is geen utopie. Gezien het groot aantal degradanten (reeksen worden genormaliseerd na corona), moet men de komende weken zeker nog voorbij Bree, Kontich en Borgerhout zien te geraken. Zaterdag speelt men in dat opzicht een belangrijk duel in Bree. Sportief manager Sven Manghelinckx houdt beide voeten op de grond. “We weten dat het moeilijk zal worden om in tweede landelijke te blijven. Indien we in de eerste ronde één wedstrijd meer hadden gewonnen, zaten we nu in de play-ups. Door het gekke systeem, waarbij niet alle resultaten van die eerste ronde in rekening worden gebracht, verloren we drie winstmatchen. Momenteel ziet het er sterk naar uit dat enkel de top drie van die play-downs in tweede landelijke zal blijven.”