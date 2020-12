Lanakenaar Daniel Krutzen en Canadese Forge FC kwalificeren zich niet voor CONCACAF Champions League ondanks twee pogingen: “Enorme ontgoocheling”

Dat de carrière van Daniel Krutzen tot dusver las als een voetbalsprookje las u vorige week al in deze krant , maar die droom veranderde sindsdien even in een (sportieve) nachtmerrie. De Lanakenaar (ex-RC Genk) kon geschiedenis schrijven met het Canadese Forge FC door zich te kwalificeren voor de CONCACAF Champions League, maar dat lukte, ondanks twee pogingen, niet.

Vorige week dinsdagnacht verloor Forge al van het Haitiaanse Arcahaie in de strafschoppenreeks na een avond vol pech. De Canadezen kwamen op voorsprong, maar lieten de kansen liggen om uit te lopen waarna hun doelman in de fout ging en het in de slotfase nog 1-1 werd. “Die ontgoocheling namen we mee naar de strafschoppenreeks”, zegt Krutzen die tijdens de wedstrijd de lat trof en ook een van de bezoekende penalty’s miste. “Zij waren euforisch en wonnen het mentale spelletje. Mijn strafschop was niet eens zo slecht getrapt, maar de doelman koos de goede hoek. Heel jammer, want zo verloren we niet alleen onze beste kans op kwalificatie, maar het betekende ook dat het nog een week langer zou duren vooraleer we naar huis konden.”

Herkansen in Honduras

In plaats van Canada ging het naar Honduras waar Forge eerder deze week tegenover Marathòn kwam te staan in een tweede poging om zich te kwalificeren. Maar ook die herkansing konden Krutzen en zijn maats niet verzilveren. Na de vroege achterstand konden de bezoekers wel aanspraak maken op de gelijkmaker en zelfs meer, maar het bleef 1-0. “Opnieuw een teleurstellend resultaat, maar dit keer zaten de omstandigheden veel meer tegen”, zegt Krutzen die vrijdag pas, na een terugreis van twee dagen, in Toronto terugkeerde. “We hadden het moeilijk met de fysieke speelstijl van de Hondurezen, speelden op een slecht veld en ook de arbitrage liet de wensen over, want die sprak niet eens Engels. Op een bepaald moment stelde ik een vraag aan de scheids, maar hij begreep me gewoon niet. Op die manier begrijp je ook meteen veel beter waarom het zo moeilijk is om een resultaat neer te zetten tegen dergelijke ploegen in die landen. De ontgoocheling was ook nu weer groot, maar minder dan na de eerste wedstrijd, want toen overheerste veel meer het gevoel dat we het zelf weg hadden gegeven.”

“Wat de doorslag gaf? Een gebrek aan ervaring. In zulke wedstrijden moet je de kansen afmaken die je afdwingt of je krijgt het deksel op de neus. Dat ondervonden we twee keer op rij en die les moeten we meenemen naar de toekomst. Ons seizoen eindigde zo niet zoals we hadden gehoopt, maar anderzijds was er wel een zekere opluchting dat het er eindelijk op zat. Ik ga niet zeggen dat het slopend was op mentaal vlak, maar wel uitdagend. Uiteindelijk speelden we maar vier wedstrijden in de laatste tachtig dagen en was er de constante COVID-dreiging die voor onzekerheid zorgde.”

Derde keer goede keer?

Twee gemiste kansen op eeuwige roem dus, maar ergens in het eerste kwartaal van 2021 (de datum ligt nog niet vast red.) krijgen Krutzen en Forge nog een laatste mogelijkheid in de finale van de Canadese beker tegen MLS-club Toronto FC. Winst in die wedstrijd volstaat namelijk ook nog voor een Champions League-ticket. “Dat wordt een heel ander duel waarin de belangen voor de beide ploegen hooggespannen zullen zijn, maar daar denken we nu nog even niet aan. Vrijdag op het vliegveld namen de spelers afscheid van elkaar en kon de vakantie beginnen.”

“Momenteel verblijf ik nog bij mijn vriendin, maar aanstaande donderdag vlieg ik naar België voor de Feestdagen bij de familie. Dan moet ik al zeker zeven dagen in quarantaine, maar hopelijk kunnen we daarna toch buiten. Begin volgend jaar keer ik dan terug naar Canada. Voorlopig met een nieuw seizoen bij Forge in het vooruitzicht, maar we zien wel wat het tussenseizoen brengt.”