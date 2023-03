Lamine Bouchaala en Sint-Denijs opnieuw leider na zege bij Zele: “We mogen stilaan beginnen dromen”

Sinds afgelopen weekend is KVV Sint-Denijs opnieuw alleen leider in eerste provinciale. Het won met 1-2 bij Eendracht Zele en profiteerde zo van het puntenverlies van KSK Beveren.

KVV Sint-Denijs omzeilde zondag de lastige klip bij Eendracht Zele. Lamine Bouchaala en co smeerden de Zelenaars een eerste thuisnederlaag sinds oktober aan. “Het was zeker geen gemakkelijke wedstrijd”, begint de middenvelder, die de score opende. “Het veld lag niet top en er was weinig ruimte om te voetballen.”

“We kwamen op voorsprong via een penalty, maar kregen net voor de rust de gelijkmaker tegen. Het was zuur om op die manier de kleedkamers in te gaan. In de tweede helft trokken we de wedstrijd naar ons toe, ook al was het niet gemakkelijk. Lucas Van De Velde veroverde de bal na goed druk zetten op de linkerflank en dwong zo de own goal voor de 1-2 af. Daarna lieten we drie à vier grote kansen liggen om de match definitief dood te maken.”

“Zo bleef het nog spannend en riskeerden we om uit het niets een nieuwe gelijkmaker te slikken, maar we hielden stand. Op basis van de grote kansen was het een verdiende overwinning. Door het gelijkspel van Beveren bij Mariakerke is dit een gouden zaak in het klassement.”

Titelambities

Die gouden zaak vertaalde zich in de overname van de leidersplaats. Sint-Denijs heeft nu een punt voorsprong op Borsbeke en twee op SK Beveren. Volgende zondag komt Borsbeke op bezoek voor een absolute topper. “Na 24 speeldagen op de eerste plaats staan doe je niet zomaar”, beseft Bouchaala. “Nochtans spelen we met dezelfde groep als vorig seizoen nog in tweede provinciale. We hebben een goeie combinatie van mentaliteit en kwaliteit.”

“We konden lang in de underdogpositie blijven zitten. Enkele weken geleden hielden we de doelstelling op het behoud, maar dat kunnen we niet meer aanhouden. De top drie zondert zich ondertussen een beetje af. De titelambities kunnen we nu niet meer onder stoelen of banken steken. We mogen stilaan beginnen dromen.”

“Het is echt leuk dat we volgende week zo’n topmatch mogen spelen. Ik denk dat we een mooie wedstrijd mogen verwachten. Borsbeke is een hele sterke ploeg die zal willen voetballen. Dat wordt een match die van de details zal afhangen. Het team die het minste aantal fouten maakt zal aan het langste einde trekken.”

Hamstringblessure

Voor de cruciale slotweken in de titelstrijd kan Sint-Denijs op een fitte Bouchaala rekenen. De middenvelder was vorig seizoen nog beslissend in de eindronde en lijkt in staat om dat opnieuw te doen. Sinds zijn terugkeer begin februari scoorde Bouchaala twee keer in vijf wedstrijden. “Net als vorig seizoen ben ik inderdaad nog niet gespaard van blessures.”

“Toen was ik net op tijd terug om de ploeg aan de promotie te helpen. Het zou erg mooi zijn als ik dat opnieuw kan doen. Van november tot januari was ik out met een hamstringblessure. Nu kom ik steeds dichter bij mijn beste niveau.”