Lahsene Bouchikhi is Belgisch kampioen op 10.000m: “Best tevreden gezien de omstandigheden”

ATLETIEKLahsene Bouchikhi snelde zaterdag in Malmedy met meer dan een volle minuut voorsprong naar de Belgische titel op de 10.000m. De loper die in volle ramadan zit, maalde zijn 25 baanrondjes af in 29.09.96.

Na zijn fenomenale marathondebuut in Sevilla op 20 februari (het snelste Belgische debutant ooit in 2u10.22, red.) nam Lahsene Bouchikhi zijn tijd om te rusten en weer op te bouwen. “Ik had de voorbije weken wel een paar keer haaswerk verricht, maar ik beschouwde dit toch als mijn eerste echte wedstrijd”, begint Bouchikhi. “Echte concurrentie was er niet, om eerlijk te zijn. De eerste twee kilometer liep ik mee in de groep. Daarna heb ik in mijn eentje op kop gelopen.”

Het is duidelijk dat de omstandigheden niet ideaal waren om een toptijd neer te zetten. “Ik moet zeggen dat ik momenteel in de ramadan zit. Daardoor kon ik niet echt diep gaan”, stelt de 28-jarige Antwerpenaar. “Uiteindelijk had ik veel deelnemers gedubbeld. Het had geen zin om nog hard te blijven doorgaan voor de tijd. Ik heb vooral getoond dat de vorm goed zit. Als je kijkt naar de omstandigheden – ramadan, in mijn eentje gelopen – ben ik best tevreden. Ik denk dat ik momenteel een conditie om een tijd te lopen van 28 minuten.”

Halve marathon Riga

In de zomermaanden mikt Bouchikhi op het EK of het WK, waar hij de marathon wil lopen. Maar eerst wil hij nog een stevige tijd op de halve afstand neerzetten. “Op de Beker van Vlaanderen volgende zondag zal ik waarschijnlijk de 3000m lopen. De week erna volgt de halve marathon van Riga”, licht hij zijn plannen toe . “Daar wil ik proberen om voor een dik persoonlijk record te gaan. Stiekem droom ik zelfs van een tijd van 1u01. De trainingen geven me een indicatie dat zo’n tijd misschien wel haalbaar kan zijn, maar het moet nog altijd gelopen worden en alles zal moeten meezitten. Het wordt ook nog maar mijn eerste serieuze halve marathon.”

