Lahsene Bouchikhi gaat voor zege op BK 10km in Lokeren

Last van de jetlag, maagklachten en op het einde zelfs covid... Het zat Bouchikhi niet mee op het WK in Oregon waar hij opgaf in de marathon na 30km.

“Er is heel veel fout gelopen”, blikt Bouchikhi terug. “Het grootste probleem was de maag. Ik vermoed dat ik ergens een bacterie heb opgelopen. Ik had nog iets gekregen van de dokter, maar veel hielp het niet. Ik heb dan toch besloten om te starten om te zien hoe het lichaam zou reageren, maar na 10 à 12km begonnen de maagkrampen. De doorkomst viel nog mee, maar na halfweg liep de achterstand op. Ik was constant naar toiletten aan het zoeken. Na 30km geraakte ik geen meter meer vooruit en besloot ik te stoppen. Tijdens de race had ik ook al keelpijn en de dagen erna testte ik positief op corona. Wellicht had ik tijdens de marathon ook al corona. Ik had ook niet genoeg tijd genomen om aangepast te geraken aan het uurverschil.”

‘Opgave op WK was mentale klap’

Hij moest even bekomen van de WK-mislukking. “Ik kan veel leren uit mijn fouten, maar het blijft spijtig. Ik had heel hard toegewerkt naar dat moment. De eerste dagen na het WK waren nog heel moeilijk. Het was een mentale klap. Uiteindelijk kwam ik er wel door en begon ik weer naar de toekomst te kijken. Ik heb de knop kunnen omdraaien.”

‘Kansen om te winnen op BK 10km’

Op het BK 10km op de weg in Lokeren neemt de Belgisch kampioen 10.000m op de piste de draad weer op. “Ik wil daar graag winnen”, stelt hij. “Het deelnemersveld oogt mooi met veel mannen van rond de 29 minuten. Maar er ontbreken ook een paar toppers. Daarom geloof ik dat er kansen liggen voor mij om te winnen. Maar het moet altijd gelopen worden. De vorm is er en daar wil ik nog iets mee doen. Een tijd van onder de 29 minuten moet mogelijk zijn met de vorm die ik nu heb. Ik heb nog wat aan de snelheid gewerkt. Die is zeker nog niet helemaal weg. Een 10km moet nog wel lukken. Kortere afstanden zouden moeilijker zijn. Het is een vraagteken hoe ik voor de dag zal komen na een wat aspecifieke voorbereiding, maar de vorm moet minstens voldoende zijn voor een medaille.”