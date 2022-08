Lahsene Bouchikhi Belgisch kampioen 10 km op de weg

In de bochtige straten van Lokeren soleerde Bouchikhi naar de nationale titel. De Antwerpenaar liep door het finishlint op de blauwe atletiekpiste van Lokeren na 29.16. “Het was goed. Ik ben zeker tevreden. Na 2,5km heb ik de kop genomen en begon ik voorsprong te nemen. Mijn tactiek was om zo snel mogelijk weg te lopen om de tegenstand geen kans te geven op het einde. De eerste 5km voelde het vrij goed. Maar in de tweede helft kreeg ik het toch zwaar”, bekende Bouchikhi. “Het weer speelde een rol. Je droogt toch een beetje uit in die hitte waardoor de tweede helft trager ging. Maar de voorsprong was groot genoeg. Ik ben heel blij. Terug iets positiefs na het falen op het WK.”

Lucas Da Silva (29.39) en Sander Vercauteren (29.40) maakten het podium compleet.” Essenaar Manuel De Backer werd zevende.

Broer Soufiane Bouchikhi naar EK marathon

Binnenkort kan Lahsene supporteren voor zijn oudere broer Soufiane die op het EK in München toch voor de marathon kiest nadat hij zich net niet wist te plaatsen op de 10.000m. “Na de 10.000m in Leiden (red. waar hij voor de derde keer nipt tekort kwam om het EK op de 10.000m te halen) heeft hij snel zijn focus verlegd. Hij heeft besloten om toch voor de marathon te gaan. Dat kan best eens meevallen”, gelooft Lahsene.

“Het kan warm worden in München en Soufiane kan goed tegen de warmte. Hij is ook weer opnieuw enorm gemotiveerd nadat hij mentaal toch een periode in een dipje heeft gezeten. We kijken ernaar uit. Hopelijk doet hij het op het EK beter dan ik op het WK.”

Marathon Sevilla

De komende periode staat voor de 29-jarige loper in het teken van de wegwedstrijden. “Binnenkort loop ik een 10km in Praag. Daar wil ik voor een snelle tijd gaan als het weer het toelaat. Daarna is de halve marathon van Valencia in december en eind februari start ik opnieuw in de marathon van Sevilla. Daar onderneem ik een eerst poging om de limiet voor Parijs te halen”, besluit Bouchikhi die in Sevilla met 2u10.22 voor het snelste Belgische marathondebuut ooit tekende op 20 februari 2022.