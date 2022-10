Ladies Cycling Trophy zal ook in 2023 uitpakken met aparte prijzenpot voor U23-rensters

De Nederlandse Quinty Van De Guchte (elite) en Ellen Feytens (U23) werden in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde als eindlaureaten van dit regelmatigheidscriterium gehuldigd. Voor het eerst was er een aparte ranking voor beloften. Een klassement dat door Ellen Feytens gewonnen werd. “Als ik me niet vergis zijn wij de enige die aandacht besteden aan rensters tussen negentien en 22 jaar”, weet Chris Lamon. “We gaan dat blijven doen. Of Cycling Vlaanderen op dat vlak ook plannen heeft weet ik niet. Van sommige organisatoren krijgen we de hint om onze prijzenpot wat op te trekken door de bijdragen van de inrichters te verhogen. Dat zijn we nog niet van plan. Denk dat 125 euro per organisator een haalbaar bedrag is. Die bijdrage verdubbelen zou voor sommige organisatiecomités al een stuk moeilijker worden.”