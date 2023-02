Laatstejaarsbelofte Ewout De Keyser na eerste podium in een interclub: “Dit jaar moet het gebeuren"

wielrennenEen week voor de echte start van het wegseizoen schreef Ewout De Keyser in Escanaffles het Waalse clubkampioenschap op zijn naam. De laatstejaarsbelofte van Dovy Keukens-FCC bevestigde met een tweede plek in Gent-Staden.

Zoals gebruikelijk bleef De Keyser niet lang in het peloton. Toen Mathias Vanoverberghe in de eerste lokale ronde demarreerde, ging hij onmiddellijk mee. “Niemand reageerde direct, dus sprong ik mee”, vertelde de 21-jarige renner meteen na de aankomst. “Aanvankelijk was het mijn bedoeling om te wachten tot een grote groep vertrok, maar dat gebeurde niet. Gelukkig voor Mathias en mij sloten snel zeven renners bij ons aan. Met deze felle en gure wind was het met twee bijzonder pittig.”

Bij die zeven zat ploegmaat Alessio De Maere. “En toen nog een man of vijftien bij ons aanpikte, waren we met drie van Dovy Keukens-FCC”, glunderde De Keyser. “Het was Jonas Decouttere, onze wegkapitein, die mee voorin verscheen. Hij heeft veel ervaring. In de kopgroep gaf hij Alessio en mij tips. Hij wist waar het zou gebeuren.”

Sterke Duitser

Tijdens de twee grote ronden van dertig kilometer met de kasseien van de Steenstraat in Esen dunde de ruime kopgroep uit. Zodat bij het aansnijden van de laatste veertig kilometer nog zeventien renners in aanmerking kwamen voor de drie podiumplekken. Al snel sloeg de Duitser Justin Wolf zijn slag.

“Die Duitser was enorm sterk”, besefte De Keyser. “Achter hem bleven we met een paar mannen ronddraaien. Weliswaar altijd met dezelfde renners, maar we verloren steeds meer terrein op die kerel. In de slotronde sprong Guillaume Seye enkele keren. Ik was altijd mee. Plots waren wij met Gianni Marchand weg. Tijdens de laatste beklimming van Stadenberg kon ik hen afschudden. Met deze tweede plaats kan ik makkelijk vrede nemen. Inderdaad, mijn eerste podiumplaats in een interclub.”

Doorbreken

De Keyser, ex-voetballer, is nog maar twee jaar echt met wielrennen bezig. “Ik hoop helemaal door te breken”, blikte hij vooruit. “Dat zal dit jaar moeten gebeuren, want ik zit in mijn vierde en laatste jaar bij de beloften. Zondag trek ik naar de kermiskoers in Lierde, zondag 12 maart rijd ik de Get Up Cup in Aywaille, een klimkoers. Ook de Youngster Coast Challenge tussen Bredene en Koksijde en Gent-Wevelgem staan op mijn kalender.”

