Laatste match van Johan Devoghel als hoofdcoach bij Lindemans Aalst

VOLLEYBAL EUTOMILLIONS LEAGUELindemans Aalst is er op bezoek bij Roeselare niet in geslaagd om zijn eerste puntjes in de Champions Final 4 te sprokkelen. De Ajuinen verloren met 3-0 (25-16, 25-22 en 27-25) en blijven puntenloos. Zaterdagavond speelt Aalst tegen Maaseik zijn laatste wedstrijd onder hoofdcoach Johan Devoghel.

“Onze openingsset tegen Roeselare was niet goed, maar nadien hebben we goed terug gevochten”, aldus de Aalsterse T1. “In de tweede set stonden we 20-21 voor, maar werden we genekt door een goede invalbeurt van de Est Tammearu. In de derde beurt waren er kansen om op tegenaanval de set binnen te halen, maar dat lukte jammer genoeg niet. Een set hadden we denk ik wel verdiend.”

Fier op bekerwinst in 2015

Zaterdag neemt Aalst dus afscheid van Devoghel als hoofdcoach. Hij was in totaal 15 seizoenen actief bij de club. Nadat hij zijn spelerscarrière afsloot als hoofdaanvaller bij eerstenationaler Zulte, was hij gedurende zes seizoenen assistent bij Asse-Lennik, achtereenvolgens met Mark Lebedew, Velibor Ivanovic, Gheorghe Cretu, Sasha Koulberg en Alain Dardenne als T1. Nadien volgde hij Alain Dardenne voor twee seizoenen naar Menen en sedert 2013 is hij onafgebroken hoofdcoach bij Asse-Lennik/Lindemans Aalst. In 2015, het jaar van de bekerwinst tegen Antwerpen, werd hij uitgeroepen tot coach van het jaar. “Mijn mooiste momenten? Het seizoen 2014-2015 was memorabel. Ik ben er fier op dat we met de beker na 30 jaar de club nog eens een prijs konden bezorgen. We haalden ook de halve finale van de CEV-Cup en de titelfinales. Met de Supercup pakten we een nieuwe prijs. Van de zeven of acht prijzen die de club won, waren er toch twee met mezelf als coach. Ook onze kwalificatie bij de beste 12 van de Champions League was een unieke prestatie.”

Nieuwe uitdaging

“Er waren veel mooie herinneringen en het zal me zeker iets doen om een punt te zetten achter deze intense periode. Ik heb het altijd heel graag gedaan en het is niet zo dat ik uitgekeken ben op de functie van coach. Er kwam steeds meer bij kijken en voor de verdere ontwikkeling van de club was het nodig om de stap naar het dagelijks bestuur te zetten. Ik kijk erg uit naar de nieuwe uitdaging. Ik vermoed dat ik mijn agenda meer zelf zal kunnen bepalen, maar of het minder stressvol zal zijn valt nog af te wachten.”

Voluit voor de zege

De 40-jarige inwoner van Oudenaken hoopt zaterdag in schoonheid afscheid te kunnen nemen en gaat tegen Maaseik voluit voor de zege. “Als coach wil je altijd elke wedstrijd winnen. Ik hoop dat de supporters massaal aanwezig zijn en dat we hen een mooie wedstrijd kunnen aanbieden. Tegen Menen zat er meer in en ook in Roeselare waren er kansen. Laat ons hopen dat we in onze laatste wedstrijd nog iets kunnen tonen”.

Opvolger Idner Martins

De komende twee seizoenen neemt de Portugees Idner Martins de functie van hoofdcoach op zich. Devoghel heeft er alvast een goed oog in. “Idner had een grote spelerscarrière en staat nu aan het begin van zijn trainersloopbaan. Hij is enorm ambitieus en gemotiveerd, een gedreven en aimabel mens. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat hij het goed gaat doen. Ik zal hem alvast steunen waar dat kan.”

Seppe Van Hoyweghen vertrekt

Inmiddels raakte bekend dat spelverdeler Seppe Van Hoyweggen de club zal verlaten. De 21-jarige Zultenaar gaat komend seizoen aan de slag bij Menen waar hij de concurrentie zal aangaan met Thiemen Ocket die overkomt van Gent.