Kyran Boete (KVV Zelzate) voor het duel tegen Oudenaarde: “Mikken naar een 9 op 9"

Twee overwinningen op rij deden KVV Zelzate deugd. De ploeg van voorzitter Stefaan Luca staat weer onder de mensen en Zelzate wil zijn plaatsje in de linkerkolom heroveren. Een van de ontdekkingen tijdens de voorbije weken is ongetwijfeld Kiran Boete. De Eeklonaar was dit jaar al drie keer goed voor een basisstek en solliciteert dit weekend voor een vierde plaats in de basis. Oudenaarde is de tegenstander en Boete beseft dat zijn ploeg voor een heel zware opdracht staat.

“SKV Oudenaarde is toch een van de betere ploegen in de reeks en vooral de voorbije weken zijn ze sterk op dreef. Net als ons wisten ze de voorbije twee wedstrijden tot een goed eind te brengen. Ik besef dat we top zullen moeten zijn om die ploeg te kloppen. Maar ik zie onze ploeg toch ook week na week sterker worden. In het begin van het seizoen voelde je dat we als ploeg wat moesten zoeken, maar nu zijn we toch op kruissnelheid gekomen. We wonnen niet alleen twee keer, maar hielden de voorbije weken ook de nul. Qua organisatie worden we week na week sterker.”

Mogelijkheden

Boete speelde de voorbije weken vooral als zes in het team van coach Gino Pauwels. Boete geeft toe dat hij zelf aangenaam verrast is. “Ik speelde bij de jeugd van SK Deinze en hier ben ik intussen aan mijn derde seizoen bezig. Ik had in het begin van het seizoen gehoopt om speelminuten te pakken, maar dat ik zo vroeg in het seizoen al drie keer in de basis sta, is natuurlijk top. Bij Deinze speelde ik zowel als 6, 8 of 10. De voorbije weken speelde ik vooral op positie. Ik ben heel blij met die speelkansen, want met Kevin Kabera en Simon Lanckman zijn er veel jongens die op die positie kunnen spelen.”

Ambitie

Zelzate herademde de voorbije weken na overwinningen tegen Torhout en Dikkelvenne mag de club de lat iets hoger leggen. Eeklonaar Boete pint zich liever niet vast op één plaats. “Ik denk dat het belangrijkste is dat we het maximum uit deze competitie halen. Zo veel mogelijk punten bij elkaar te sprokkelen en dan zien we wel waar het schip strandt. Dit weekend doen we alvast een gooi naar de 9 op 9.