Kyran Boete (KVV Zelzate) na 1-2-nederlaag tegen Jong Essevee: “Niet gaan twijfelen nu”

“We zaten na die 10 op 12 echt wel ‘in the flow’ en we waren erop gebrand om die reeks verder te zetten. Jammer genoeg heeft Essevee ons een beetje murw gecounterd. Naar mijn gevoel hadden we minstens een punt verdiend. Vooral in het eerste half uur hebben we Jong Essevee pijn gedaan. De kansen kwamen er via Thomas Zwart en Richard Antwi Manu, maar het doelpunt liet op zich wachten. Dat kwam er dan toch via Thomas, al had het op dat moment net zo goed 2-0 of 3-0 kunnen zijn. Het kantelmoment kwam er na een blessure van Pieter Grootaert. Hij moest verzorgd worden omdat hij bloedde en daardoor speelden we even met tien tegen elf. Jong Essevee kon op dat moment wat vertrouwen tanken en profiteerde daar even later van. Een snelle omschakeling liet Youssuf Sylla toe om de gelijkmaker aan te tekenen.”