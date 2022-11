Kyran Boete (KVV Zelzate): “Kwaliteit in de verf gezet tegen VV Westhoek”

“Het is knokken voor de plaatsjes bij Zelzate en je voelt dat die concurrentie de ploeg naar een hoger niveau tilt. We hebben vandaag driekwart van de wedstrijd gedomineerd en op de zege viel niks af te dingen. We hebben misschien het geluk gehad dat we snel konden reageren na de 0-1. Bij dat eerste tegendoelpunt maak ik misschien wel de fout om in te stappen en daardoor kwam er wat extra ruimte en daarvan profiteerde Westhoek. Maar na dat doelpunt kon Jens Vandenhende met een overhoeks schot snel voor de gelijkmaker zorgen.”

Dominant

Na die 1-1 hebben we de rest van de eerste helft gedomineerd. Net voor de rust kon Roy Broeckaert zijn ploeg op voorsprong brengen. “Ja, we waren wel vaak in de buurt van hun zestien, maar veel echte kansen hadden we niet. Maar op slag van rust scoort Roy Broeckaert en zo konden we toch met een goed gevoel richting kleedkamer trekken. Voor Roy is het trouwens de derde week op rij dat hij scoort.”

Van Rie

Na de rust trok Zelzate op zoek naar een geruststellende voorsprong. Andermaal speelde Darko Van Rie zijn rol in het wedstrijdverhaal. “Over de hele tweede helft heeft Westhoek maar één loepzuivere kans gehad. Met een voetveeg verhinderde Darko Van Rie de gelijkmaker en daarmee had hij zeker weer zijn verdiensten bij de overwinning.”

Krampachtig

Toch was Boete niet helemaal tevreden over die tweede helft. “Je voelde wel dat we de betere ploeg, maar we voetbalden toch wat krampachtig omdat dat derde bevrijdende doelpunt uit bleef. Finaal zorgde Thomas Zwart daarvoor. Hij kon nog twee keer scoren in de omschakeling en zo gaf hij onze zege nog meer glans; Zo hebben we onze kwaliteit toch in de verf gezet. Met een 16 op 21 zijn we aan een heel sterke reeks bezig. Volgende week wacht ons in Petegem een echte test.”