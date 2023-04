Kylian Hazard schenkt RWDM met twee treffers mooi paasgeschenk tegen Beerschot: “Heel efficiënt en veel vertrouwen getankt”

voetbal - challenger pro leagueRWDM heeft op Pasen gedaan wat het moest doen om de druk weer in het kamp te leggen van titelconcurrent SK Beveren: winnen tegen Beerschot. De Brusselse club deed dat met veel overmacht en blikte de Kielse Ratten met 4-0-cijfers in. Met zijn twee treffers was Kylian Hazard de grote uitblinker bij de thuisploeg.

In vergelijking met de heenwedstrijd vorig week moest RWDM-trainer Vincent Euvrard één noodgedwongen wissel doorvoeren in de basisploeg: in de plaats van de geelgeschorste Le Joncour kwam Sankhon aan de aftrap. Bij Beerschot zat trainer Wieland in de tribune zijn eerste van twee schorsingen uit na zijn rode kaart vorige week. Zij assistent Thomas Darazs nam de Antwerpse honneurs waar. Die moest twee basisspelers wisselen.

De thuisploeg nam een felle start met al na zeven minuten (!) twee doelpunten. De eerste viel precies op minuut vijf via Biron op een lateraal doorgekopte bal van El Ouahdi. Heel Beerschot claimde buitenspel, maar de lijnrechter had gezien dat Meisl was blijven hangen. Bij een snelle omschakeling zorgde Hazard op een dieptepas van Challouk, die een kopbal van Meisl goed had onderschept, voor de dubbele voorsprong. Iets voorbij het half uur was het opnieuw ‘bingo’, maar het kopbaldoelpunt van O’Brien op een vrije trap van Hazard werd omwille van een lichte duwfout afgekeurd. Uitstel van executie, want slechts twee minuten later hing de bal wel in het net. Op een voorzet van El Ouahdi liet Konstantopoulos zich opjagen door Biron, waardoor de Beerschot-verdediger zijn eigen doelman te grazen nam.

Lathouwers voorkomt forfaitcijfers

Beerschot kwam iets vinniger uit de kleedkamer, maar doelman Defourny bedreigen zat er niet in. De leider in de CPL bleef de wedstrijd goed beheersen en koos zijn momenten uit om te prikken. Op één van die tegenaanvallen zorgde Hazard met een magistraal schot in de verste hoek voor de 4-0-eindcijfers. Doelman Lathouwers voorkwam daarna een complete afgang.

“In beide wedstrijden tegen Beerschot waren we de betere ploeg met de meeste kansen. Maar het verschil tussen vorige week (1-1) en nu (4-0) is de efficiëntie. Het hielp natuurlijk dat we na nog geen tien minuten al met 2-0 leidden. Het doet plezier dat onze arbeid op training zijn vruchten heeft afgeworpen, want we hebben extra geoefend op de afwerking. En natuurlijk ben ik blij dat ik met twee doelpunten mijn steentje heb kunnen bijdragen aan deze mooie zege. We hebben extra vertrouwen getankt voor de clash van komende zondag tegen de enig overgebleven titelconcurrent SK Beveren.”, blikte Hazard al vooruit.

RWDM: Defourn; Sankhon, O’Brien, Heris (83’ Ferraro); El Ouahdi, Camilo, De Sart (80’ Baretto), Vorogovskiy (71’ Hamalaininen), Challouk (71’ Lopes), Biron (71’ Botella), Hazard

Beerschot: Lathouwers; Matthys, Meisl (46’ Frans), Konstantopoulos, Baeten (80’ Sebaoui), Kosiah (30’ Weymans), Verlinden, Seydoux (46’ Quirynen), Thorisson, Rigo, Van Himbeeck (66’ Koshi)

Doelpunten: 5’ Biron (1-0), 7’ Hazard (2-0), 3’’ Konstantopoulos (o.g.), 79’ Hazard (4-0)

Geel: Meisl

Toeschouwers: 4.500

Scheidsrechter: Bourdeaud’Hui