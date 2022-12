Kylian Hazard (RWDM) terug van te lang weggeweest: “Ook graag eens winnen met mij in de ploeg”

Ondanks de erbarmelijke prestatie tegen Jong Genk was er toch een lichtpunt te bespeuren. Na een kleine drie maanden mocht Kylian Hazard nog eens zijn opwachting maken. De aanvallende middenvelder was na 2 september niet meer op de velden te bespeuren door een spierblessure. Tegen Jong Genk liet hij zien dat hij deze ploeg nog zeker iets kan bijbrengen. Hazards laatste match was thuis tegen RSCA Futures (2-2).

“Ik was blij dat ik vorige week tegen Jong Genk eindelijk weer kon voetballen. Jammer genoeg niet met het gewenste resultaat, ook al mocht ik wel tevreden zijn over mijn invalbeurt”, stelt Hazard terecht. “Het gaf natuurlijk geen goed gevoel om bij mijn wederoptreden de boot in te gaan, terwijl de ploeg tijdens mijn afwezigheid zes zeges en een gelijkspel heeft behaald. Ik ben er wel van overtuigd dat ik de ploeg iets kan bijbrengen.”

Hazard beschouwt de nederlaag tegen Jong Genk als een ‘accident de parcours’. “Een veldslag verliezen kan gebeuren, dat betekent niet dat we de oorlog hebben verloren. Trouwens, beter om nu zo’n wedstrijd te verliezen dan in de play-offs. We hebben een wake-up call gekregen. We staan opnieuw met de beide voeten op de grond. Niets is vanzelfsprekend in het voetbal als je niet van de eerste tot laatste minuut geconcentreerd bent. Tegen Club NXT moeten we laten zien dat het verlies tegen Jong Genk een uitschuiver was. We zijn onszelf, de technische staf maar vooral onze trouwe fans een sportieve revanche verschuldigd”, vindt de jongste Hazard.