Kylian Hazard (RWDM) scoort en laat scoren tegen Lierse: “Ik ben bijzonder tevreden dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen”

voetbal challenger pro leagueRWDM is de grote winnaar van de eerste speeldag in de Promotion Play-Offs geworden. Door de 3-1-zege tegen Lierse maakt de leider een kloof van zes punten op Beveren en al tien op Beerschot. Hazard was met twee assists en een doelpunt de matchwinnaar bij de Brusselse club. Eigenaar Textor zag dat het goed was.

In vergelijking met de laatste wedstrijd van de reguliere competitie, twee weken geleden op Beerschot, voerde trainer Vincent Euvrard één – noodgedwongen – vervanging door. De geschorste Biron werd in de basis vervangen door Hazard. Botella werd daardoor diepste spits.

Voor aanvang van de match wist RWDM dat het een goede zaak kon doen, want concurrenten Beveren en Beerschot hadden punten verloren tegen respectievelijk Club Next (3-0) en RSCA Futures (0-0). Mits een overwinning kon de Brusselse club uitlopen tot zes en tien punten op de vernoemde titelconcurrenten. Makkelijker gezegd dan gedaan, want Lierse had de reguliere competitie afgesloten met twee overwinningen en evenveel clean sheets door een sterk keepende Jarno De Smet.

RWDM begon gretig en kon in het eerste kwartier twee keer dreigen via Challouk en één keer via De Sart, maar daarna nam Lierse het commando over. Omstreeks de twintigste minuut kwam de thuisploeg zelfs goed weg toen een kopbal op de lijn werd gekeerd door De Sart. Op het middenveld gaf RWDM veel ruimte weg en de aansluiting tussen de linies was bij momenten compleet zoek. Schouterden, Pupe en Tabekou zagen hun pogingen gepakt worden door doelman Defourny of naast vliegen.

Sterke start na de rust

De tweede periode kon niet beter beginnen voor de thuisploeg met een doelpunt van El Ouahdi in de kruising op aangeven van Hazard. Die laatst bood Botella tien minuten de later de 2-0. Even zorgde Van Acker vanop de stip voor nog wat spanning, maar ruim vijf minuten voor tijd nam Hazard, die eerder twee grote kansen de nek had omgewrongen, de laatste twijfels weg: 3-1 en boeken toe.

“Ik ben bijzonder tevreden met deze belangrijke zege en ook heel blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen. Na een sterk eerste kwartier hebben we het moeilijk gehad, maar na de rust hebben we ons goed herpakt door het tempo op te drijven. Ik ben blij dat ik mijn kans heb gekregen. Ik heb ze met beide handen gegrepen”

RWDM: Defourny; Heris, O’Brien, Le Joncour; El Ouahdi (86’ Hämäläinen), De Sart, Oyama (75’ Gécé), Vorogovskiy (46’ Ferraro); Challouk, Botella (75( Lopes), Hazard (86’ Camilo)

Lierse: De Smet, Raemaekers, Pupe, Poelmans; P. De Schrijver, Libert, Van Acker, Vekemans (70’ Delorge); Tabekou (75’ Naessens), G. De Schryver (70’ Laes), Schouterden (70’ Safari)

Doelpunten: 47’ El Ouahdi (1-0), 57’ Botella (2-0), 76’ Van Acker (2-1, pen.), 83’ Hazard (3-1)

Geel: Le Joncour, El Ouahdi, Oyama, Vekemans

Scheidsrechter: Put

Toeschouwers: 2.600

