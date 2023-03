Kylian Hazard (RWDM) scoort en laat scoren in derby tegen RSCA Futures (0-4): “Onze efficiëntie maakte het verschil”

voetbal - challenger pro LeagueHoewel de eindscore anders doet vermoeden was de Brusselse derby tussen RSCA Futures en RWDM door de vele kansen er ééntje om duimen en vingers te likken. Het sleutelmoment was kort na de rust. In plaats van de verdiende gelijkmaker voor de thuisploeg viel een tweede doelpunt na een perfect uitgevoerde counter tien seconden later aan de overzijde: 0-2 en match gespeeld.

Er was best veel volk afgezakt naar het Lotto Park, waar de inwoners van Brussel onder de 23 jaar gratis de wedstrijd mochten bijwonen. In vergelijking met de match tegen Club NXT had trainer Vincent Euvrard dezelfde basisploeg het vertrouwen geschonken. En dat rendeerde al heel snel, want na ruim vijf minuten kon Biron op een laterale pas van De Sart in twee tijden de bal voorbij doelman Vercauteren knallen. Iets voorbij het halfuur kreeg Stassin de kans om gelijk te maken, maar de spits kon een voorzet van Camara net niet voorbij Defourny in doel deviëren. In het zicht van de rust kregen beide ploegen nog elk één grote mogelijkheid. Challouk vond na een combinatie met Biron doelman Vercauteren op zijn weg, diens collega Defourny zag dan weer een magistrale vrijschop van Camara op het doelhout belanden.

Het sleutelmoment viel kort na de rust. In één fase konden Lissens en de pas ingevallen Lioni twee open kansen niet verzilveren, Hazard deed dat op de counter na een dieptepas van Biron tien seconden later wel door Vercauteren met een loeier het nakijken te geven. Nog voor het uur leidde een aanval via Hazard en El Ouahdi de 0-3 in, Challouk was de afwerker van dienst. Precies halfweg legde Heris op een vrije trap van de alomtegenwoordige Hazard de 0-4-eindcijfers vast, vooral omdat Defourny zich nog onderscheidde op knappe pogingen van Lapage en Michez. In de slotfase werd de 0-5 van Biron terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Druk weer bij Beveren

“Onze vroege voorsprong zorgde voor een ideaal scenario”, verklaarde smaakmaker Kylian Hazard na afloop. “Na een sterk openingskwartier hebben we ongewild de voet van het gaspedaal gehaald, waardoor Anderlecht meer in de wedstrijd kwam en ook enkele keren kon dreigen. Kort na de rust zijn we heel goed weg gekomen. Na de 2-0 was ik quasi zeker dat de buit binnen was, ook al moet je tot het einde geconcentreerd blijven. De druk ligt nu weer in het kamp van Beveren. We tellen opnieuw drie punten en twee gewonnen wedstrijden meer dan onze grootste titelconcurrent.”

RSCA Futures: Vercauteren; Sadiki, Lissens, Lapage, Abdulrazak (63’ Masscho), Bellman (63’ Engwenda), Hubert, Kana (46’ Lioni), Camara (63’ Michez), De Wilde (36’ Takidine)

RWDM: Defourn; Heris , O’Brien, Le Joncour; El Ouahdi, De Sart, Camilo, Vorogovskiy; Hazard, Biron, Challouk

Doelpunten: 6’ Biron (0-1), 48’ Hazard (0-2), 58’ Challouk (0-3), 67’ Heris (0-4)

Geel: Hubert, Vorogovskiy, Masscho

Toeschouwers : 3.500