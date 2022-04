Kylian Hazard (RWDM) kan belangrijke rol spelen in barragematchen: “Naar hier gekomen met een doel”

“Voor eigen publiek mijn eerste twee doelpunten kunnen scoren, ja zoiets doet verschrikkelijk veel deugd”, verklaarde de 26-jarige Hazard na de wedstrijd. “Dat we Waasland-Beveren konden afhouden met een vertimmerde ploeg toont aan dat iedereen klaar is om voor de leeuwen gegooid te worden als dat nodig is. Drie vaste waarden vervangen in één wedstrijd, dat is best veel, maar we hebben het als ploeg toch maar gedaan. En het mooie is dat we door onze geschorste ploegmaten vurig werden aangemoedigd. Het geeft aan dat deze groep heel sterk aan elkaar hangt,” stelt Hazard met genoegen vast

Ondanks de euforie na Waasland-Beveren blijft Kylian Hazard realistisch en rustig.

“Winnen is altijd leuk net zoals doelpunten maken. Ik ben echter naar hier gekomen met een doel: promoveren met RWDM. En iedereen binnen de club wil graag de poort naar de hoogste voetbalreeks in België openbreken. Waasland-Beveren was in die zin een geslaagde test, komende zaterdag kunnen we ons nog eens meten aan een sterke tegenstander voor we aan de dubbele confrontatie met Seraing beginnen. Kampioen Westerlo wordt de ultieme test.”, stelt de flankspeler, die weer helemaal aan het openbloeien is bij RWDM. “Ik ben deze club dankbaar voor de uitgestoken hand. Van dag één ben ik hier goed opgevangen. En de supporters hier zijn gewoon geweldig. Voor hen moeten we alles uit de kast halen om de club naar 1A te brengen. Maar laat ons vooral rustig en realistisch blijven. We hebben nog een zwaar programma voor de boeg. Voetjes stevig op de grond houden is de boodschap.”