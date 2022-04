Kylian Hazard pakt met RWDM net naast promotie naar 1A: “Heel jammer na zo’n knappe prestatie”

voetbal 1BGesneuveld op het veld van eer: dat is wat RWDM is overkomen op het veld van Seraing in de tweede barragewedstrijd met als inzet promotie naar 1A. Na de 0-1-nederlaag in de heenwedstrijd kon RWDM finaal die scheve situatie in Stade Du Pairay niet rechtzetten. De Brusselse club heeft nochtans tot de laatste minuut gestreden voor wat het waard was. Na afloop werd de match ontsierd door Molenbeekse supporters die het veld hadden bestormd.

Trainer Vincent Euvrard had voor de match van het jaar een plan klaar om Seraing te bestrijden. Toch had hij slecht één wissel in zijn ploeg doorgevoerd: Ephestion moest plaats ruimen voor de vinnige El Ouahdi. Behoudens het eerste kwartier, waarin Seraing furies was gestart, kon RWDM zijn voet naast Seraing zetten. In de afwerking lukte het echter net niet.

“We hebben de wedstrijd gespeeld, die we moesten spelen. Met veel druk zetten op de tegenstander. Veel kansen hebben we echter niet gekregen. Maar dat was ook te verwachten. Toch hadden we kunnen en moeten scoren. Na zo’n prestatie kan je niet anders dan ontgoocheld zijn om de gemiste promotie. Langs de andere kant ben ik heel fier op deze groep, die een mooi parcours heeft afgelegd dit seizoen. Deze groep is enorm gegroeid tijdens het seizoen en er is een goede basis voor het volgende. Naar volgend voetbaljaar toe moeten we ons nog meer professionaliseren om de volgende stappen te zetten. Zowel qua structuur als wat de kwalitatieve uitbouw van de ploeg betreft. Als we dat kunnen realiseren, dan kunnen we volgend seizoen voor de titel strijden.”

Promotie verspeeld in heenwedstrijd

Beste man op het veld bij RWDM was Kylian Hazard, die een gesel was voor de plaatselijke verdedigers.

“Ontgoocheling overheerst na zo’n prachtige prestatie. We hebben enkele goede mogelijkheden gekregen om die belangrijke goal te maken. Niet op Seraing, maar in de eerste helft van de heenwedstrijd hebben we de promotie laten liggen. Toen hadden we te veel respect getoond voor onze tegenstander. Dat die éné goal uiteindelijk zou beslissen over ons lot, geeft een wrange nasmaak. We verdienden beter na zo’n knappe ploegprestatie”

De afscheidnemende De Camargo had omstreeks het uur de grootste kans om RWDM op 0-1 te brengen op een doorsteekpas van Hazard, maar hij ‘vocht’ met de bal, waardoor de kans was verkeken.

“Bijzonder jammer dat het niet gelukt is. Toch blik ik met tevredenheid terug op de voorbije maanden bij RWDM. Deze gemiste promotie gaat mijn ganse carrière nu niet minder mooi maken hé.”