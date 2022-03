Kyle Duncan neemt KVO-ploegmaats in bescherming na weggeefgoals: “Iedereen kan die fouten overkomen”

“Op het veld gaven we het volle pond, we played our hearts out", steekt de 24-jarige winger van wal. “We duwden Club Brugge tot het randje en we waren het betere team. We speelden gewoonweg goed. Maar die tegendoelpunten... Kijk, fouten kunnen nu eenmaal gebeuren - dat is voetbal. Het kan mij of om het even wie overkomen. Het belangrijkste is nu dat we een positieve ingesteldheid behouden, hard werken en opnieuw met hart en ziel op het veld komen. Zo kunnen we op Union misschien wel iets rapen. In zekere zin mogen we trots zijn op de prestatie van zaterdagavond. Mentaal zijn die tegengoals zwaar, maar je moet er nu gewoon door.”

Collectief sterk

Trainer Yves Vanderhaeghe had vooraf nochtans goede hoop op zijn verdediging - terecht, trouwens. In eigen huis hield KVO twee keer op rij de nul. “We speelden één van de beste wedstrijden sinds ik hier ben, collectief waren we sterk”, onderstreept Vanderhaeghe. “We gingen de strijd aan en maakten het Club moeilijk. Maar de tegengoals horen op dit niveau niet thuis. Elk doelpunt heeft z'n verhaal. De eerste tegentreffer heeft met communicatie te maken. De derde waarschijnlijk ook: onze keeper is al uit z’n goal, wanneer een verdediger de bal alsnog toucheert. En ja, het tweede doelpunt is een fout van de keeper - simpel. Of het licht bij m'n spelers uit ging? 't Was in elk geval zwart voor hun ogen.”

Vooraf benadrukte Vanderhaeghe dat KVO moeilijk tot scoren komt. Daarom dropte hij naast Makhtar Gueye ook Thierry Ambrose in de basis - dat was ook al van 19 februari geleden. “Thierry scoorde al vijf keer en Makhtar elf goals. Dat zijn zestien van de 28 doelpunten (nu 29, red.). Ik wou meer gewicht in de schaal gooien”, klinkt het. “Sakamoto speelde daardoor op de linkerflank en kwam er in de eerste helft offensief wat minder uit dan in de tweede. In het slot trachtten we met drie spelers voorin nog druk te zetten. Want wie weet, scoor je de 2-3 en volgt er nog een verrassing.”

