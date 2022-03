Kyell Lénaers en KVK Tienen gaan op zoek naar nieuwe zege tegen Heist: “Blijven doorgaan na deugddoende 12 op 15"

En voor wat het waard is, de Suikerjongens klopten Heist in de lange winterstop nog in een oefenduel. “Het is nochtans een hele goede ploeg, maar dat kan je eigenlijk van elke tegenstander zeggen in deze reeks”, beseft Kyell Lénaers. “Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit meegemaakt dat het onderlinge niveau tussen de teams zo dicht bij elkaar ligt. We mogen nu zeker niet de fout maken om te denken dat we ons wel gaan redden, maar blijven doorgaan tot het behoud ook mathematisch een feit is. Het spreek voor zich dat die 12 op 15 ons veel deugd gedaan heeft. Na Mandel United was het toch even stressen omdat die overwinning uitbleef. Maar we zijn altijd tegen elkaar blijven zeggen dat we intrinsiek over voldoende kwaliteit beschikken. Soms loerde pech al eens om de hoek, al was het vooral belangrijk om te knokken voor iedere morzel grond en dat met z’n allen samen als ploeg. En dat gaan we nog vijf keer proberen te doen, te beginnen met komende zaterdag.”