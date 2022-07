Kyan Vercauteren schittert als jong beachtalent in Leuven: “Prachtige ervaring”

Interessante combinatie beach en zaal

Kyan Vercauteren is niet alleen actief in het zand, hij speelt ook bij Vamos Stekene in de zaal. Volgend jaar sluit hij als hoekaanvaller aan bij de eerste ploeg in de tweede nationale reeks. “Ik heb geen voorkeur voor indoor of beachvolleybal”, grinnikt de talentvolle aanvaller. “Met Joppe Van Langendonck en Jelle De Hert nam ik deel aan een paar manches in de ‘Geberit Beach Tour’. Met Jelle bereikten we in Gent de wedstrijden op zondag. Dit internationaal event is echter veel mooier. Met zijn waardevolle ondersteuning leer ik van Dries Koekelkoren super veel bij. Het leerproces is belangrijk, want binnenkort neem ik deel aan het ‘WEVZA-toernooi’ van U20 in Portugal en in september staat het WK U19 in Turkije op het programma. Daarna stort ik mij terug op het volleybal in de zaal.”