Kyan Vaesen (KVC Westerlo) na bekeruitschakeling tegen RC Genk (O-1): “We hadden zeker een doelpuntje kunnen scoren”

voetbal beker van belgiëHet bekeravontuur van KVC Westerlo eindigde in de zestiende finales. Drie weken na de 6-1-bolwassing in de Cegeka Arena kwam leider RC Genk woensdagavond naar het Kuipje afgezakt. Dit keer boden de Kemphanen duidelijk meer weerstand, maar na de vroege goal van topschutter Onuachu wisten de Limburgers de kwalificatie over de streep te trekken.

Het venijn van een voorts gezapige bekerwedstrijd zat hem bijna weer in het slot. Heel het stadion claimde diep in blessuretijd nog een strafschop, maar ref Put wuifde het protest resoluut weg. Er was geen VAR, dus Westerlo bleef met lege handen en de nodige frustratie achter.

“Dit is een ontgoocheling”, klonk het na afloop bij Kyan Vaesen. “Een gemiste kans ook. We hebben ons op een goeie manier getoond en we hebben het Genk bij momenten toch best wel moeilijk gemaakt. Hun eerste kans ging meteen binnen. Onuachi is en blijft nu eenmaal een sterke spits, maar Genk is sowieso een heel stevig geheel. En toch heeft onze doelman Gillekens voor de rest nauwelijks of geen bal meer moeten pakken. Wij waren soms dreigend, maar echt uitgespeelde kansen hebben we inderdaad niet gehad. Al vind ik wel dat we aanspraak mochten maken op een doelpunt.”

Strafschop?

En dan was er helemaal op het einde nog die bewuste strafschopfase? “Dat was volgens mij duidelijk handspel”, is Vaesen vastberaden. “Er was geen VAR, dus we moeten de beslissing van de scheidsrechter aanvaarden. Maar toch, stel dat we nog verlengingen hadden kunnen afdwingen, dan was alles mogelijk geweest. Ach, we gaan ons niet achter die ene fase verschuilen. We hadden eerder in de match al mogelijkheden gekregen, maar die hebben we laten liggen. We moeten dus ook wel een beetje naar onszelf kijken.”

Oostende

De focus ligt vanaf nu dus volledig op de competitie. “We gaan dit even doorslikken, maar we moeten verder”, beseft Vaesen. “Veel tijd om te recupereren is er niet, want zaterdag komt Oostende alweer op bezoek. Dat wordt opnieuw een héél belangrijke wedstrijd. Als we met een goed gevoel de WK-break willen ingaan, moeten we vol voor de overwinning gaan.”

Coach Jonas De Roeck beschikt zoals bekend over een ruime kern en kan dus volop roteren. Tegen Genk kwamen er maar liefst zes nieuwe namen aan de aftrap in vergelijking met de partij van zondag op Union. Kyan Vaesen behield zijn basisplek. “Daar ben ik heel blij mee”, besluit de rijzige spits. “Jammer dat ik mezelf niet heb kunnen belonen met een goal. Ik was er een paar keer dichtbij, maar het was telkens net niet. Het is een kwestie van er blijven in te geloven en dan komt het zeker wel goed.”

