Kyan Vaesen (20) loodst kampioen Westerlo mee naar ouderwetse 2-6-overwinning op Moeskroen: “We hebben de puntjes nog eens op de i gezet”

Hoe heeft men in Westerlo naar die match op Moeskroen toegeleefd? “Het is logisch dat het er de voorbije week iets lakser aan toe ging op training”, lacht Kyan Vaesen. “Maar naarmate de wedstrijd dichterbij kwam, hebben we als groep de draad toch weer opgepikt. Na die 2-1-nederlaag in Lommel was het tijd om de puntjes nog eens op de i te zetten. We willen onze laatste twee duels koste wat kost nog winnen, dus de eerste stap is alvast gezet.”

Gretigheid

Met een beetje hulp van Moeskroen, dat een paar keer in de fout ging. “Dat klopt, maar dat hebben we volgens mij toch ook zelf wel afgedwongen”, meent Vaesen. “Na mijn strafschop werd het meteen na de aftrap 0-2. Zelfde scenario bij de 1-4, waar we Moeskroen opnieuw snel onder druk gingen zetten. Ik heb heel veel gretigheid in het elftal gezien. De trainer heeft gezien dat hij op iedereen kan rekenen. We zijn blijven doorgaan en we hebben nog eens getoond waartoe Westerlo écht in staat is. Met uiteindelijk dus een klinkende zege op Moeskroen, waar het nooit makkelijk tegen voetballen is. We hadden tot nu toe telkens maar met één goaltje verschil tegen hen gewonnen en ik denk niet dat er een ploeg in de reeks is die er twaalf op twaalf tegen gehaald heeft.”

Jeugdspeler

Kyan Vaesen (20) kreeg vorig jaar al eens wat kansen, maar zijn doorbraak kwam er dit seizoen onder Jonas De Roeck. Met vijf goals en acht assists had hij mee zijn aandeel in de titel. “Het hadden er gerust nog iets meer mogen zijn”, aldus de jonge spits. “Maar ik mag inderdaad niet klagen. Ik speel als sinds mijn tiende in Westerlo en als jeugdspeler hoop je toch altijd om ooit in de eerste ploeg terecht te komen. Dat is mij nu ook gelukt. Het is pas mijn eerste seizoen dat ik écht veel heb mogen spelen en als je dan meteen ook kampioen wordt, is dat uiteraard een unieke ervaring. Of het nu vanuit de zetel gebeurd is, of op het veld maakt op zich niet zoveel uit. Zaterdag spelen we onze laatste match tegen RWDM. Dat wordt onze eerste thuismatch na de titel, dus we gaan er nog een mooie avond van maken.”