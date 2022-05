KVVV s’ Herenelderen trekt volledig kaart van de jeugd. Voorzitter Steve Stas: “We zijn trots op onze jeugduitbreiding en opstart van het G-voetbal”

Een drietal jaar geleden zag het verdere bestaan van tweedeprovincialer s’ Herenelderen er niet goed uit. Tongerenaar Steve Stas, ex-voetballer kon het niet langer met lede ogen aanzien. Hij nam het besluit om zich te ontfermen over s’ Herenelderen en vroeg zijn vriend Wesley Warnots om het sportieve voor zijn rekening te nemen. Ondertussen is de club springlevend. Er is een dynamisch bestuur met een uitstekende mix van gedreven jongeren en bestuursleden met de nodige ervaring. Ondanks stevige concurrentie in het Tongerse provinciale voetbal met volgend seizoen de start van de nieuwe fusieclub Unico Tongeren is s’ Herenelderen aan het groeien.

“We trekken volledig de kaart van de jeugd”, trapt voorzitter Steve Stas (44) onmiddellijk de deur in. “De eerste twee jaar verliepen moeizaam. Het was ook een volledige nieuwe start voor deze mooie club met een verleden waar de Tongerse voetballiefhebbers best fier mogen op zijn. Ik vroeg mijn beste vriend Wesley Warnots om het sportieve onder handen te nemen. Van de oudere generatie krijgen we veel steun van ondervoorzitter Neke Destexhe, penningmeester Freddy Raedts en de vroegere jeugdsecretaris Vic Vranckx.”

Secretaris Vic Vranckx

“Sinds dit jaar ben ik secretaris van s’ Herenelderen”, pikt de 59-jarige Vic Vranckx in. “Deze mooie club is weer aan het groeien en dat schenkt voldoening. Met het binnenhalen anderhalf jaar geleden van TVJO Peter Vanharen deed de club een gouden zaak. Ik ben zijn rechterhand (lacht) en samen proberen we de jeugdwerking verder uit te bouwen. Buiten het administratieve help ik ook een handje met het organiseren van sportkampen en evenementen. Elke maand proberen we onze aanhang en leden te verwennen. Zo organiseren we een fashionshow op vrijdag 27 mei vanaf 19u in zaal concordia in Tongeren. De presentatie is in handen van Jean-Paul Klinkers. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de deelnemende Tongerse handelaars Raepers mode, MamaBear, CD Daniels lederwaren en Shoptique. De prijs is 12,50 euro en voor VIP kaarten betaal je slechts 25 euro. Inclusief tombola & afterparty. Op 29 mei vanaf 13u is er de seizoensafsluiting met enkele jeugdwedstrijden en de nodige animatie.”

Uitbreiding jeugdwerking en opstart van het G-voetbal

“Onze eerste ploeg in tweede provinciale heeft een gemiddelde leeftijd van 21 jaar”, vervolgt president Steve Stas, die in derde klasse bij SK Tongeren een mooie carrière kon uitbouwen naar tweede klasse met teams als Geel, TIenen en Red Star Waasland. “De jeugdwerking is ons stokpaardje en op anderhalf jaar tijd zien we de instroom groeien van een tachtigtal naar ondertussen 150 leden. Als voorzitter ben ik daar enorm trots op! Vorig jaar in mei kwam één van onze jeugdtrainers Bart Roosen met het idee om te starten met G-voetbal. KVVV s’ Herenelderen is een familiale traditieclub waar ieder kind zich kan thuisvoelen. We hebben reeds een dertigtal spelertjes voor het G-voetbal. Het leeft enorm en hopelijk kunnen we nog enkele extra sponsors aantrekken om onze jeugd in het algemeen nog meer te kunnen ondersteunen. Of er geen concurrentie is met het gratis jeugdvoetbal van Unico Tongeren? Ik heb een goede verstandhouding met voorzitter Peter Nelissen van de nieuwe fusieclub. We zijn helemaal niet jaloers. Integendeel, ik wens Unico alle succes toe. Iedereen doet het op zijn manier. Of we niet denken aan een fusie met naaste buur Eendracht Henis? In het verleden zijn er enkele gesprekken geweest, maar een fusie is niet aan de orde. Natuurlijk moeten de Tongerse clubs vaak uit dezelfde vijver vissen van sponsors, maar het is dankzij ook de inzet van de vrijwilligers nog allemaal leefbaar.”

T1 Wesley Warnots

“Over de sportieve ambities van ons eerste elftal moet je bij T1 Wesley Warnots zijn”, stelt Stas, die blij is met de steun van zijn vriendin Eline Brepoels. “Hier zit een tevreden coach”, pikt sportieve baas Wesley Warnots in. “Van onze voorzitter Stas krijg ik carte blanche om de sportieve lijnen uit te tekenen. Ik bekijk heel veel wedstrijden van de beloften uit de amateurreeksen en volg het provinciale voetbal met argusogen. Jonge kerels met de juiste mentaliteit pikken we er dan uit. Dit seizoen werden we zevende, maar streden mee tot op de voorlaatste speeldag voor een eindrondeticket. Op termijn willen we een vaste middenmoter worden in tweede provinciale. Voor volgend seizoen ben ik dan ook zeer tevreden met onze aanwinsten. De laatste aanwinst is Sam Coenegrachts (22) van Hoeselt. Verder komen Kay Dassen (21) Rekem, Niels Schoenmaekers (20) beloften Belisia, Brent Vranken (22) Juve Hasselt, Dango Khaled (17) Tongeren B, Tim Caelen (19) Zutendaal onze rangen versterken. We trokken met Dominique Difrancesco van Valensia Piringen een nieuwe keeperstrainer aan.”

100-jarig bestaan

“2022 is ook een speciaal jaar voor KVVV s’ Herenelderen”, springt preses Stas weer in. “In augustus vieren we ons 100-jarig bestaan! Het zal een groot feest gaan worden. Op vrijdag 12/08 is er een groot veteranen toernooi met het optreden van Festeyn. Op zaterdag 13/08 een G-voetbal toernooi met achteraf een foute Apres Ski Party. Op zondag is er een brunch voorzien met in de namiddag optreden van lokale dorpsfiguren. Ook mijn papa Jan Stas zal optreden en de Tongerse legende Johnny Mitchell. Sport- en Nieuwsanker Niels Christiaens van TV Limburg liet ons weten zeker aanwezig te zijn”, besluit een fiere voorzitter.