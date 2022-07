KVV Zelzate hervat training op RIA Westdorpe

“Er is hier in Westdorp een dak van de tribune gewaaid en daardoor stopte de club minder tijd en energie aan de oefenvelden. Op zich wel wat vervelend, want de bedoeling was toch dat we hier tot 21 augustus onze tenten zouden opslaan. Nu wil ik toch nog eens bekijken of er geen andere oplossing mogelijk is. Over de paraatheid van de spelers hoor je mij niet mopperen. Maar twee spelers ontbraken op de eerste training. Pieter Grootaert keert eerstdaags terug uit zijn vakantiebestemming en sluit dan aan bij de rest van de groep. Joachim Van De Velde ontbrak op de training. Hij twijfelt of hij verder wil voetballen. Jammer, maar we zullen zijn beslissing hoe dan ook moeten respecteren.”

Basis

Pauwels wil de komende weken vooral een basis leggen. Op 28 juli speelt Zelzate op het veld van Elene-Grotenberge een eerste oefenwedstrijd. Twee dagen later is Zelzate dan gastheer voor Eendracht Aalst. De aftrap voor dit oefenduel wordt gegeven om 16 uur. De eerste opdracht voor de Beker van België mag Zelzate ook thuis afwerken. Tegenstander wordt de winnaar van het duel tussen Excelsior Zedelgem en Racing Waregem. Bij winst speelt het ook in de volgende ronde thuis.

Bevestigen

Zelzate sloot vorig seizoen de competitie af als zesde. Pauwels hoopt dat zijn ploeg dit seizoen kan bevestigen. “De ploeg verandert toch behoorlijk van ‘look’ en door het vertrek van Nicolas Van Buyten verliezen we toch een sleutelpion. Nicolas scoorde en liet scoren en zo’n speler zie je niet graag vertrekken. Ook het vertrek van jongens als Sander Van Cauwenberghe, Stijn Cools-Ceuppens en Ennio Martens mag je als een aderlating zien. Jules Flament krijgt de taak om zo goed mogelijk in de voetsporen van Nicolas Van Buyten te treden. Zijn statistieken benaderen zou al heel knap zijn, maar gezien zijn balvastheid vermoed ik wel dat hij een heel nuttige pion voor onze ploeg wordt. Verder is ook Koby Van Acker een versterking die kan tellen. Bij FC Antwerp kreeg hij door toedoen van Franky Vercauteren een profcontract, maar toen Priske aan boord kwam verdween hij van de radar. De meest in het oog springende transfer is misschien wel deze van Thomas Zwart. Zwart werd vorig jaar topschutter in derde nationale en ik hoop dat hij ook bij ons zijn scorend vermogen in de verf weet te zetten. Met Roy Broeckaert kan hij in ieder geval een complementair spitsenduo vormen.”