KVV Massemen is eerste Oost-Vlaamse kampioen: “Logische gevolg van een uitzonderlijk seizoen”

voetbal vierde provinciale EDe eerste Oost-Vlaamse kampioen en promovendus is gekend. KVV Massemen won zaterdagavond met 3-1 van Buggenhout en kan in vierde provinciale E niet meer worden bijgehaald.

KVV Massemen bekroonde zaterdag een uitzonderlijk seizoen en maakte de favorietenrol helemaal waar. Met negen punten voorsprong op uitdager Vlierzele, dat nog drie duels te spelen heeft, is Massemen zeker van de titel omdat het vier overwinningen meer telt. “Een fantastisch gevoel", reageert aanvoerder Bjorn De Lassasie.

Sinds Massemen op de openingsspeeldag met 0-2 verloor van uitdager Vlierzele legde het met 64 op 66 een bijna vlekkeloos parcours af. “Dat we na een uitstekende voorbereiding als torenhoge titelfavoriet de eerste competitiematch verloren, kwam hard binnen, maar het bracht ons meteen met de voetjes op de grond. Sindsdien verloren we niet meer en walsten we over de tegenstand heen.”

Dominant seizoen

“We scoorden liefst 106 doelpunten en kregen er slechts achttien tegen. Het volhouden was een kwestie van iedereen scherp en alert te houden. Onze kwaliteiten, die verder reiken dan vierde provinciale, zorgden voor de rest. Dat we nu de eerste kampioen van Oost-Vlaanderen zijn, is het logische gevolg van een dominant seizoen.”

Massemen maakt zich al op voor derde provinciale. “Deze club mag volgend jaar op een zorgeloos seizoen mikken. De komst van een kunstgrasveld op Kapellekouter speelt zeker in de kaart van onze voetballende ploeg. De promotie zal evenwel zonder mij zijn. Als kapitein en oudste speler van het team beëindig ik mijn actieve carrière op 36-jarige leeftijd op de mooist denkbare manier.”

Voldoening

Ondanks de duidelijke voorsprong overheerst bij T1 Wesley Verstraeten een gevoel van opluchting. “Dit is iets waar we lang naartoe werkten”, aldus de coach. “We trainden elke week keihard. Dan geeft het toch voldoening wanneer die titel komt.”

“Door die nederlaag op de eerste speeldag beseften we dat we het niet cadeau zouden krijgen. Op die manier kwam dat verlies op het juiste moment. We hebben er goed op gereageerd door week na week voor de overwinning te gaan en niet te ver vooruit te kijken.”

In het eerste volwaardige seizoen na de degradatie naar vierde provinciale brengt Verstraeten zijn Massemen opnieuw naar derde. “Sinds we door corona degradeerden, was dit het enige doel. Deze club hoort in derde provinciale thuis en dat willen we volgend seizoen ook bewijzen. Bijna de volledige kern heeft bijgetekend en daarnaast hebben we ons op enkele plaatsen kunnen versterken.”

