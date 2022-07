KVO wint galamatch tegen Vitesse, coach Vanderhaeghe tevreden: “De wil, werklust en ambitie zijn er”

In een evenwichtige eerste helft hadden beide ploegen kansen om te scoren. Maar in de tweede helft nam KVO het heft in handen. Zowel Robbie D’Haese als Tatsuhiro Sakamoto - toch niet de grootste spelers - scoorden met de kop in het slotkwartier. Algemeen was KVO agressiever en alerter dan de Nederlanders. “Ik ben tevreden met het resultaat”, opent Vanderhaeghe. “We toonden zowel goeie combinaties als veel druk op de bal. We wisten op het gepaste moment te scoren. Het was mooi zien: zo lang het 0-0 stond, bleef de structuur en discipline aanwezig, en hechtten de jongens geloof in de overwinning. Nu, 2-0 winnen tegen Vitesse is mooi, maar het echte werk moet beginnen. Als werkpunt zag ik dat we vooral in het begin van de eerste helft te veel ruimte weggaven. Vitesse had zo kansen om op voorsprong te komen.”

Typeploeg?

Zagen we zondagmiddag de typeploeg aan het werk? Zo vormden Katelaris, Tanghe - als kapitein - en Medley het centrale trio, voorin stonden net als eind vorig seizoen Ambrose en Sakamoto. “In deze galamatch hebben we nog één en ander geprobeerd waar we ook wijzer zijn uit geworden. Je moet weten dat we de hele voorbereiding speelminuten moesten verdelen onder dertig spelers. Het was niet evident om iedereen de gewenste tijd te geven. Om op je vraag te antwoorden: wie de opener in en tegen Anderlecht speelt, zie je volgende zondagavond wel”, knipoogt de trainer. “Maar het is niet omdat speler X nu speelde, dat zijn plaats gegarandeerd is.”

Gretigheid

Vanderhaeghe blikt ook met een goed gevoel terug op de voorbereiding. “Zo stemt het aantal doelpunten (61 goals in tien oefenmatchen, red.) me tevreden. Daar zaten - met alle respect - ook lager geplaatste teams tussen, tegen wie het enigszins logisch is dat je veel scoort. Maar dan nog: ik heb altijd de wil gezien om ook in die matchen bezig te blijven. Ook al stond het pakweg 5-0, toch was iedereen blij met die ene extra assist of goal. Ja, we oefenden tegen goeie ploegen, zoals Amiens, Deinze of Zulte-Waregem, maar verloren ook met vijf tegengoals tegen Harelbeke en Kortrijk - weliswaar met een mix aan spelers. Ik merkte een wil om te scoren op, alsook creativiteit. Zijn we klaar om meteen op het veld van Anderlecht te winnen? Dat zullen we zien. Maar de wil, de werklust en de ambitie zijn alleszins aanwezig. Een grote portie gretigheid komt een goed resultaat alvast ten goede.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League