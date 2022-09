KVO-trainer Vanderhaeghe tevreden over interlandbreak: “Conditietests wijzen op positieve evolutie”

Tijdens de afgelopen interlandbreak nam KV Oostende de tijd om de spelersgroep aan nieuwe conditietests te onderwerpen. “We voerden algemene conditietests uit bij alle spelers om na te gaan of ze al dan niet progressie hebben gemaakt tegenover het begin van dit seizoen. Bij nagenoeg alle spelers waren de resultaten heel positief, slechts enkelingen moeten nog wat progressie maken", zegt Vanderhaeghe. “Verder werkten we een oefenmatch af tegen het Franse Valenciennes met spelers die tot dusver minder minuten hebben gemaakt en stonden twee teambuildings op de agenda - enerzijds een etentje en anderzijds een tornooitje padel. Twee spelers die begin deze week ziek waren (McGeehan en Ambrose, red.), sloten later al opnieuw aan.” Kenny Rocha Santos was al snel terug van interlandverplichtingen met Kaapverdië (1-2-winst tegen Bahrein, red.), Fanos Katelaris speelde twee keer 90 minuten met Cyprus in de Nations League (gewonnen met 1-0 van Griekenland, verloren met 5-1 van Kosovo, red.). Afwachten of Katelaris, vandaag terug op De Schorre, die 180 minuten goed heeft verteerd met het oog op zaterdag.

Marge

Dit weekend ontvangt KVO dus ploeg in vorm Genk. Daarna volgt een wisselend programma: Seraing, Union, Antwerp, Zulte-Waregem, Club Brugge, Kortrijk en Westerlo alvorens de WK-break intreedt. “Dat betekent dat we tegen de huidige top drie spelen, maar ook tegen clubs die bij de laatste vijf staan. Tegelijk kijk ik naar ons puntentotaal: 10 punten uit negen wedstrijden. Daarmee zitten we zo goed als op koers om in eerste klasse te blijven. Maar we willen een grotere marge met de degradatiestreep opbouwen. Dat betekent dat de wedstrijden tegen clubs onder of nabij ons sleutelmatchen zijn, maar dat we ook moeten verrassen tegen de topclubs. Laat ons daar zaterdag al mee beginnen”, knipoogt de coach.

Beker

Tussendoor, rond 8 november, trekt KVO ook voor de Beker van België naar het Limburgse Tessenderlo. “KVV Thes Sport speelt steevast bij de top van Eerste Amateur. Alleen omdat ze geen licentie hebben aangevraagd, konden ze niet promoveren. Bovendien spelen ze op kunstgras. Met andere woorden: we moeten opletten. In de beker wil je altijd doorstoten en we gaan zeker niet zomaar roteren. Ik wil gerust enkele jongeren laten starten - Berte en Musayev lieten al goeie dingen zien - maar dan moeten ze in tussentijd wel bewijzen een meerwaarde te kunnen zijn."

