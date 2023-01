KVO-supporter Martin Heylen wikt en weegt ‘zijn’ ploeg: “Als er versterking komt in drie linies, redden we ons”

OostendeDe slechte prestaties van KV Oostende raken elke fan in het hart. Dat is bij jarenlang ambassadeur en supporter Martin Heylen niet anders. De televisiemaker zit steevast in de tribune en heeft zo zijn eigen visie op de gang van zaken bij zijn club én het spelletje in 't algemeen. “Eigenlijk verglijdt voetbal kijken naar het aanmoedigen van twee ‘winkels’ tegen elkaar.”

We vallen met de deur in huis: redt KVO zich of niet? “De op papier makkelijkste wedstrijden hebben we achter de rug. Maar als ik vandaag naar het klassement en het programma kijk, dan acht ik de kans op het behoud fiftyfifty. Als we ons nog gericht versterken - met de nadruk op ‘als’ - dan halen we het. Blijft alles zoals het is, dan vrees ik ervoor.”

“Kijk”, gaat Heylen door, “voorin missen we een grote, sterke spits die een verdediging aan de praat kan houden. Fraser Hornby leek geschikt, maar is nu geblesseerd. Gasten als Nick Bätzner of David Atanga hebben een actie en flair, maar wegen niet door. Op het middenveld missen we een type Vandendriessche of Vormer. Een vechter, aanjager, kuitenbijter. Maxime D’Arpino en Cameron McGeehan passen in dat profiel, maar ook zij zijn out. En in de defensie kunnen we iemand gebruiken die de gaten dichttimmert. Als ceo Gauthier Ganaye er nog in slaagt om die profielen te halen, zie ik het goed komen.”

Capon

Heylen was aandachtig luisteraar van het vlammende interview van Brecht Capon na het verlies tegen Cercle Brugge. Dat sommige jongens misschien overbetaald zijn, bijvoorbeeld. “Brecht is iemand die altijd zijn woorden zorgvuldig kiest. Dus als hij zich zo kritisch uit, dan is dat weloverwogen. Opvallend positief is dat Ganaye hem (in een artikel op de clubwebsite, red.) daarin volgt. Ik vind het óók niet normaal dat de 34-jarige Capon als één van de beste presteert, terwijl er jongens zijn met intrinsiek meer talent."

Spelsysteem

“Ik ga niet staan schreeuwen pro Yves Vanderhaeghe of anti Dominik Thalhammer, of omgekeerd. Onder beide coaches speelden we met een identiteit: het nuchtere en realistische onder Vanderhaeghe tegenover de Gegenpressing van Thalhammer, op zich een attractief systeem. Ik begrijp de redenering van Ganaye en co. dat ze terug willen grijpen naar het succesrecept van onder Alexander Blessin. Of het op dit moment de juiste keuze is? Da’s moeilijk te beantwoorden en zullen we moeten afwachten. Feit is wel dat KVO vaak goed een wedstrijd aanvat, maar na pakweg een twintigtal minuten begint de motor te haperen en valt er veel ruimte. Daar moet een oplossing voor gezocht worden. Gelijk welk systeem heeft nood aan sleutelspelers. En die missen we al heel het seizoen.”

Business

Heylen, zelf een voetbalromanticus, ziet ook de identiteit van de club zelf zachtjes aan verdwijnen. “Niet alleen bij KVO, maar ook bij andere teams, hoor. De sport geraakt dusdanig gecommercialiseerd, het volkse randje verdwijnt. Bijvoorbeeld, wat moeten we ervan denken dat de Spaanse Super Cup wordt gespeeld... in Saudi-Arabië? Ook in de media is er véél meer aandacht voor transfers en commerciële deals dan louter voor tactiek en de pure voetbalsport. Eigenlijk evolueert de voetballerij: meer en meer supporteren we voor de business achter de club. Voetbal kijken verglijdt naar het aanmoedigen van twee ‘winkels’ tegen elkaar, waarbij jonge spelers in de etalage staan.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League