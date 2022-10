KVO niet te spreken over vermeende scheldtirade assistent-ref: “Als wedstrijdleiding een hoofdrol speelt, zijn we fout bezig”

Een kopbalgoal van Munoz op corner in minuut 88 kelderde de Oostendse hoop op een puntje tegen Genk, toch één van de ploegen in vorm. Al was er bij KVO protest over een mogelijke duwfout van Onuachu tegen Tanghe voorafgaand die dodelijke hoekschop. “Ik ga na het tegendoelpunt uitleg vragen aan de grensrechter. Beleefd, niet te wild. Daarop krijg ik ‘Hou uw bakkes’ te horen. Dat gaat mij toch te ver. Arbiters vragen respect en krijgen dat al vijftien jaar van mij. Maar dit voorval ligt me toch zwaar op de maag.”

Fout

Ook Yves Vanderhaeghe kwam tijdens de persconferentie op het incident terug. “De hele wedstrijd was er geen enkele zware fout te bespeuren en toch is er zo’n tumult voor niks. De grensrechter was enorm onbeleefd naar mijn spelers toe. Naast de uitspraken richting Brecht riep hij naar een andere speler ook ‘Shut the fuck up’. Ik heb helemaal geen probleem met die man en ben hem zelfs gaan kalmeren. Als we een wedstrijd hebben waarin de wedstrijdleiding een hoofdrol speelt, dan zijn we verkeerd bezig. In die vier minuten extra tijd - ik bedoel niet dat we daarin per se gingen scoren, hé - is er zelfs niet meer gevoetbald.”

Bemoedigend

Het was omdat er nogal wat vragen waren over de slotfase dat zowel Capon als Vanderhaeghe toelichting gaven. “Maar zullen we focussen op het voetbal en die laatste minuten wissen?", klonk het bij beide heerschappen. “We waren goed gestart en hebben geprofiteerd van het feit dat de Genkse verdedigers man-tegen-man spelen. Technisch waren we nét niet goed genoeg om meerdere goals te maken. Genk had het balbezit, maar wij de kansen. En dat is meteen de reden voor het verlies: net wanneer je denkt een puntje te pakken, krijg je het deksel op de neus”, aldus Vanderhaeghe. “Al bij al een bemoedigende teamprestatie. We stonden goed in blok en hebben gedaan wat moest. Dat beaamt ook Capon. “Een puntje - of misschien zelfs meer - was zeker mogelijk. In de eerste helft kwamen we er goed uit. In de tweede helft deden we in de omschakeling te weinig met de vrije ruimte om echt voor dreiging te zorgen. Grote kansen kreeg Genk niet en onze organisatie stond goed.”