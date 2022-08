KVO-kapitein Anton Tanghe: “We moeten voortdoen zoals we bezig zijn”

Geen type-Hendry

Stug STVV

Behoudens ongelukken staat Tanghe ook zaterdag tegen Sint-Truiden in de basis. Hij weet evenzeer dat het collectief beter zal moeten dan tegen Gantoise vorige week (1-3). “We begonnen tegen Gent nochtans prima: we vormden een goed blok, al kon het wel ietsje zuiverder aan de bal. We kwamen verdiend op voorsprong. Daarna lieten we Gent in de match komen en hadden zij het overwicht. We waren niet scherp in de eigen zestien. De tweede helft begon nog goed – we lieten de bal prima rondgaan – maar toen we balverlies leden en de 1-3 slikten, konden we geen vuist meer vormen. Wij moesten achter de bal aan lopen. Toch mogen we niet negatief zijn: er waren voldoende positieve elementen om te kunnen bouwen”, wil Tanghe benadrukken. “Uitgaan van de eigen sterkte, een blok vormen, vechten voor elkaar: op die manier moeten we van geen enkele ploeg schrik hebben. Of Sint-Truiden een sleutelwedstrijd wordt? Voor het goede gevoel wel, ja. We pakten 6 op 12 punten tegen stugge teams als Charleroi en Mechelen. We moeten voortdoen zoals we bezig zijn en de punten zullen wel volgen.”