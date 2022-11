KVO bevestigt Thalhammer als nieuwe coach: “Terugkeren naar speelstijl die we goed kennen”

Thalhammer maakte voor het eerst furore bij de Oostenrijkse nationale nvrouwenploeg. Tussen 2011 en 2020 coachte hij de nationale ploeg en leidde hen in 2017 naar de halve finale van het EK in Nederland. Voor die prestatie werd hij er verkozen tot ‘Trainer van het Jaar’. In 2020 werd hij vervolgens coach van LASK Linz, dat hij met een vierde plaats naar Europees voetbal leidde. Eind november van vorig jaar ging hij aan de slag bij Cercle Brugge. Hij leidde de club van een degradatieplek naar een veilige tiende plaats met direct en fysiek pressingvoetbal. Dit seizoen werd hij er na het gelijkspel tegen KV Oostende vervangen door Miron Muslic, maar hij bleef de Belgische competitie sindsdien nauwgezet volgen.

“Ik sta voor voetbal met een hoge intensiteit waarbij we druk zetten op de tegenstander en hen in balbezit de nodige stress bezorgen”, zegt Dominik Thalhammer. “Ik voel dat het potentieel hier aanwezig is om dat voetbal te kunnen brengen, maar we zullen hard moeten werken, te beginnen vanaf vandaag. Ik wil zondag al een ploeg zien die met een gezonde dosis lef aan de aftrap komt zodat de fans meteen achter ons zullen staan.”

“ Met Dominik keren we terug naar een spelstijl die we goed kennen én waarmee we eerder al succes behaalden”, vult executive president Gauthier Ganaye aan. “We zagen al dat hij bij Cercle uitstekende resultaten boekte en zijn ervan overtuigd dat hij, óók met zijn manier van coachen, voor een nieuwe, positieve dynamiek zal zorgen. En die positieve dynamiek hebben we nu nodig in alle geledingen van de club, want zondag wacht ons een belangrijk duel tegen KV Kortrijk.”