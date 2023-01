KVK Westhoek op zoek naar versterking

Tegen leider SC Lokeren-Temse kon KVK Westhoek niet zorgen voor een stunt. De bezoekers maakten voor de rust het verschil. KVK Westhoek protesteerde bij de openingstreffer voor buitenspel. De score verdubbelde na balverlies. Voorzitter Willy Lamaire kondigt versterking aan.

“Er is financiële ruimte voor twee versterkingen”, zegt hij. “Onze sportief verantwoordelijk Koen De Bleekere is daarmee bezig. Deze week zal er nieuws zijn. Onze tweede helft vond ik niet zo slecht. Blijkbaar was de openingstreffer buitenspel. Wordt die afgevlagd, dan wordt het anders misschien een heel andere match. De tweede goal was een weggever.”

Gelukkig nam het team van trainer Bruno Debo een goede start met 10 op 12. Nu lukt het met 7 op 42 totaal niet meer. “Het uitvallen van onze spelverdeler Liam Prez hebben we niet kunnen opvangen”, zegt Lamaire. “Liam is misschien wel onze beste speler. Na vorig seizoen is onze centrale verdediger Stijn De Deygere vertrokken en op die positie hebben we het ook niet kunnen opvangen.”

“Komt daarbij ook nog het langdurig uitvallen van Sibert Himpe en Jason Robaeys. We zetten alles op alles om het behoud te verzekeren. Ik wil alvast niet degraderen. Of de positie van de trainer ter discussie staat? Luister, het is te delicaat om me daarover nu uit te spreken.”

In vergelijking met de vorige wedstrijd net voor de winterstop op SC Dikkelvenne (3-2) waren er maar liefst vijf wijzigingen. Centrale verdediger Gabriel Gaillez was toen ziek en startte nu opnieuw. Valentin Mahieu was geelgeschorst en stond Omar Lekhechine op zijn positie. De jonge Joren Baes startte in Dikkelvenne maar speelde vrijdagavond met de beloften. Net zoals de jonge Marco Willemyns.

Vier beloften naar SC Zonnebeke

Nog in vergelijking met Dikkelvenne verdween Brecht Timmerman uit de ploeg en zat nu op de bank. Olivier Scholaert kreeg een nieuwe kans. Net zoals de ervaren doelman Maxence Dannel die de voorkeur op Gilles Vercruysse kreeg.Een pluspunt is de terugkeer van Jason Robaeys die te kennen gaf te vertrekken na dit seizoen. “We hebben te weinig gebracht”, aldus Bruno Debo.Van de beloften van KVK Westhoek vertrekken de broers Joren en Timon Baes, Hannes Coutigny en Jelle Gantois allen naar SC Zonnebeke, leider in tweede provinciale A. Ze proefden bij de tweedenationaler allemaal al van het eerste elftal.

