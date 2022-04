KVK Wellen kan dit seizoen niet meer rekenen op Arjen Dekens: “Polsbreuk na fietsongeval houdt me aan de kant”

Een streep door de rekening. Niet alleen voor Dekens zelf, maar ook voor coach Maxime Annys. De 21-jarige rechtsachter ontpopte zich dit seizoen immers tot een clubspeler, die er elke week staat en met wie je naar elke oorlog kan trekken. Een jongen ook, zich bewust van zijn mogelijkheden en gebreken, maar die altijd met de juiste mentaliteit aan de aftrap komt. Teleurgesteld dat hij in de resterende wedstrijden aan de kant moet blijven, verbijt Dekens zijn ontgoocheling. “En zeggen dat ik aan het ongeval zelf geen schuld tref. Een tractor met aanhangwagen stak me voorbij en voegde dan iets te snel opnieuw in. Ik werd geraakt en belandde pardoes op het fietspad en... op mijn pols. Ik werd naar de spoeddienst overgebracht en kreeg na een aantal onderzoeken het verdict te horen. Een complexe polsbreuk bezorgt me zes weken gips, waarbij ik ook tot 31 mei arbeidsongeschikt ben.”

Voldoende kwaliteit

“Net nu de club iedereen kan gebruiken om alsnog haar positie in het klassement te verbeteren, zal ik geen wedstrijden kunnen spelen”, aldus Dekens. “Wie me een beetje kent, weet dat dit me toch wat rusteloos maakt. Maar goed, dan zal ik mijn kriebels moeten opsparen tot volgend seizoen en me voor de rest beperken tot aanmoedigingen voor de maats. We verdienen onze huidige plaats in het klassement niet. We hebben voldoende kwaliteiten en ik ben ook overtuigd dat we dat aan het einde van het seizoen ook kunnen aantonen.”