KVK Tienen weet eindelijk opnieuw wat winnen is dankzij twee doelpunten van spits Arne Naudts: “Drie punten belangrijker dan schoonheidsprijs”

Ergens was het misschien een gevleide overwinning, maar dat mag ook wel eens nadat het de voorbije weken niet altijd kreeg wat het verdiende. “We gingen vooral heel efficiënt met onze kansen om, dat is het minste dat je kan zeggen”, knipoogt Arne Naudts, de spits die beide goals voor zijn rekening nam. “Vooral in het openingskwartier hebben we fel afgezien, dus die 0-1 na dik tien minuten kon echt op geen beter moment vallen. Winkel ging nadien wel op zijn elan door, maar de echt grote kansen bleven wel wat uit. Datzelfde gold trouwens voor ons, want ook de 0-2 vroeg in de tweede helft kwam een beetje uit de lucht gevallen. Gaandeweg werd de druk wel steeds groter en zeker na de late aansluitingstreffer was het nog even alle hens aan dek. Maar gelukkig zat het eens een keertje mee en konden we standhouden. Ach, we hoeven niet altijd de schoonheidsprijs te winnen. De drie punten waren het belangrijkste, ook omdat het al zo lang geleden was.”