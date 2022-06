KVK Tienen verliest met 2-4 van Lierse Kempenzonen maar ziet spits Naudts twee keer scoren: “Tonen dat ik het doel weet staan”

“Dat ik ditmaal geen twee evenwaardige teams tussen de lijnen bracht in beide helften?”, herhaalt trainer Hias onze vaststelling. “Door omstandigheden was dat nu inderdaad niet mogelijk aangezien jongens als Bergiers en Bentayeb ontbraken. Daardoor moesten we in de tweede periode met een extreem jonge ploeg tegen Lierse opboksen. Maar goed, bij mij doet leeftijd er eigenlijk niet toe, een jongen als Chantrain hoort zelfs bij de allerjongsten. Waar ik wel een probleem mee heb, is als ik de taken die ik had meegegeven niet worden uitgevoerd. En vooral dat was de oorzaak van onze mindere tweede helft. Nochtans heb ik mijn uitleg vooraf voor heel de groep gedaan, dus iedereen wist perfect wat van hem verwacht werd. De problemen kwamen vooral tot uiting in balverlies en daar heb ik me enorm aan gestoord. Sommige jongens moeten dringend leren om collectief te denken want niemand staat boven de groep.”

Dubbele cijfers

Zo, dat is een niet mis te verstane boodschap als afsluiter van de eerste trainingsperiode. Maar laten we niet de goede eerste vijfenveertig minuten vergeten. En geen onbelangrijke vaststelling daarbij, in Tienen lijken ze met Arne Naudts hun scorende spits gevonden te hebben. Het gebalde vuistje bij zijn tweede van de ochtend sprak boekdelen. “Ach ja, het is natuurlijk maar een gewone oefenpot, maar als voetballer ben je sowieso competitief ingesteld en wil je altijd voor het hoogst mogelijke gaan”, knipoogt de papa van twee zoontjes van 2 en 4 jaar. “En hoewel ik al flink wat watertjes doorzwommen heb in het voetbalwereldje wil je bij een nieuwe club toch altijd zo snel mogelijk tonen dat je doeltreffend bent. Dus bij deze, ik weet best wel het doel staan als ik een kans krijg in en rond de zestien (lacht). Hopelijk kan ik nog eens een seizoen in de dubbele cijfers afwerken, voor minder ga ik niet.”

Familiale club

“Hoe ik in Tienen beland ben? De club toonde vorig jaar al interesse maar toen koos ik voor reeksgenoot Patro Maasmechelen”, vertelt Naudts. “Daar mocht ik starten aan het seizoen maar bleven de goals aanvankelijk uit. Nadien ben ik dan wel opnieuw in de ploeg gekomen, tot ik geblesseerd raakte. Daardoor bleef mijn optreden in de laatste competitiematch in Tienen trouwens beperkt tot een korte invalbeurt. Bij Patro wilden ze het over een andere boeg gooien, dus ik ben heel blij dat KVK opnieuw kwam aankloppen. Ik voel nu al dat ik in een familiale club terecht gekomen ben waar de spelers onderling heel goed aan elkaar hangen. En van zo’n groep wil ik maar al te graag deel uitmaken. Nee, op mijn 28ste ben ik sowieso tevreden van het parkoers dat ik de afgelopen jaren heb afgelegd. Ik heb zelfs even van eerste klasse mogen proeven bij Cercle Brugge, maar ik was net niet goed genoeg om door te breken. Wat mij betreft geen schande.”

Doelpunten: 4’ Naudts (1-0), 32’ Gillekens (1-1), 44’ Naudts (2-1), 51’ Van Acker (2-2), 53’ De Schryver (2-3), 77’ Van Acker (2-4).