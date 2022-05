KVK Tienen stunt op slotspeeldag tegen Patro Eisden en stelt zo het behoud in eerste nationale veilig: “Volgend seizoen beter doen”

En of ze de zege verdienden, want de Suikerjongens namen de wedstrijd resoluut in handen en zorgden ook voor het meeste doelgevaar. Toch was het tot iets voor het uur wachten tot uitgerekend Terry Osei-Berkoe het overwicht omzette in een voorsprong. “Dat ik de man ben van de belangrijke treffers? Misschien wel ja, als je weet dat ik eerder al op Knokke de late gelijkmaker lukte”, knipoogt hij. “Uiteraard was ik zeer gemotiveerd om tegen Patro aan te treden. Mijn komst naar Tienen had in de voorbereiding toch wel wat voeten in de aarde en dat had alles te maken met een miscommunicatie met de Limburgers. Dus ja, dat vingertje op de lippen na het doelpunt was gericht naar Stijn Stijnen, een gebaar in het heetst van de strijd. Uiteindelijk draait het niet om mij, maar om het behoud in eerste. We wisten dat we negentig minuten lang tot het gaatje moesten gaan en dat hebben we denk ik ook wel gedaan. Of ik ook volgend seizoen in het Tiense shirt te zien zal zijn? De focus lag de laatste weken op de competitie. Ik ga nu even alles laten bezinken, al ligt wat mij betreft alles open.”