KVK Tienen sluit zich niet zomaar aan bij eis om minicompetitie in eerste nationale: “Niet aan huidige voorwaarden”

Sinds gisteren mag er definitief een kruis gemaakt worden over het amateurvoetbal voor de rest van het seizoen. Zo besliste de voetbalbond althans, want in eerste nationale is daar het laatste nog niet over gezegd. Clubs als Patro Eisden en Luik sturen aan op een minicompetitie en ook 46 profvoetballers uit de reeks roeren zich. Het standpunt van KVK Tienen is duidelijk: “We willen gerust verder voetballen, maar niet onder de huidige coronavoorwaarden.”

Een heropstart van de competitie dus, zij het in miniformaat, dat is de eis van Patro en Luik. In één adem werd ook Tienen genoemd, maar dat blijkt toch niet helemaal het geval te zijn. “Stijn Stijnen, momenteel trainer bij Patro, heeft ons effectief gecontacteerd of we brood zagen in een soort minicompetitie met geïnteresseerde clubs”, legt bestuurslid Peter Denruyter uit. “En het klopt dat we er geen probleem mee zouden hebben om eventueel verder te spelen in een beperktere vorm, maar niet volgens het huidige coronaprotocol. Concreet, zolang dure PCR-testen van kracht zijn, er geen publiek welkom is en de horeca niet geopend mag worden, zal het zonder KVK gebeuren.”

Recht op arbeid

“Kijk, clubs als Patro en Luik hebben uiteindelijk maar één ding voor ogen en dat is die promotie naar 1B afdwingen”, verduidelijkt Denruyter. “Zij zien het als een makkelijke manier om via zo’n minicompetitie meer kans te maken op promotie. Ik heb ook begrip voor het standpunt van de profspelers zelf. Zij worden nu het recht op arbeid ontnomen en op zich kan je hen daar geen ongelijk in geven. Het zijn ook de spelers zelf die een advocaat onder de arm genomen hebben en niet de clubs. Benieuwd wat de uitspraak hierin zal zijn en of de voetbalbond dan in gebreke gesteld wordt. In het laatste geval zijn er denk ik twee opties, ofwel betalen ze die spelers een schadevergoeding ofwel komt die minicompetitie er effectief.”

Wake-up call

“Maar om nog even op de eis van beide clubs terug te komen, het is hun eigen keuze geweest om allemaal fulltime profspelers in dienst te nemen”, merkt Denruyter op. “In de licentievoorwaarden staat enkel aangeduid dat je vijf à zeven semiprofs onder contract moet hebben, maar meer ook niet. Een belangrijke nuance toch wel. Nu goed, het enige positieve aan de huidige situatie is dat het voor veel amateurclubs een goede wake-up call kan zijn om eens stil te staan bij de absurde bedragen die soms aan spelers betaald worden. Op die manier zijn we vorig seizoen ook een speler kwijtgeraakt aan een eersteprovincialer, louter en alleen omwille van het financiële.”

Geen jeugdvoetbal

De grootste klap is misschien wel voor de jeugd boven 13 jaar, die ook nu geen enkel perspectief kreeg om op termijn terug hun hobby te kunnen uitoefenen. “In Tienen zijn momenteel zelfs alle buitenschoolse activiteiten tijdelijk opgeschort door wat er zich in Sint-Truiden heeft afgespeeld, ook voor de kinderen onder 13 jaar dus”, aldus nog Peter Denruyter. “Maar goed, we hopen tegen eind februari of vanaf maart toch opnieuw vriendschappelijke partijtjes af te kunnen werken tegen andere IP-clubs als Wijgmaal, Bierbeek en Overijse. Als de coronacijfers het toelaten uiteraard.”