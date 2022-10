KVK Tienen recht de rug en pakt verdiend punt bij titelfavoriet Luik: “Af en toe verrassen, maar ook realistisch durven zijn”

“Ik ben alleszins heel fier op de jongens, want ze hebben hun taken negentig minuten lang tot in de perfectie uitgevoerd”, strooide coach Hias met lof. “De wedstrijdomstandigheden zaten nochtans niet bepaald mee. Er was niet alleen die snelle achterstand, in de tweede helft moesten we na de tweede gele kaart voor Singh ook nog twintig minuten met tien man verder. Maar iedereen is tot het uiterste gegaan om dat puntje alsnog uit de brand te slepen. En als die dik verdiende 1-1 dan viel in de slotminuten was de ontlading natuurlijk heel groot. Misschien hadden we zelfs nog twee punten meer verdiend, zeker als je naar de kansen kijkt met twee keer Naudts, Saidi en dan nog die afgekeurde goal die ik graag nog eens wil herbekijken. Aan de overkant dreigde Luik na die 1-0 vooral op stilstaande fases, echte uitgespeelde kansen hadden ze verder niet.”

Budgettaire kwestie

“Dat het loonde om na de achterstand rustig op zoek te gaan naar de gelijkmaker? Maar ook in eerdere matchen waarin we uiteindelijk met drie of vier goals verschil in het zand beten, zijn we nooit overhaast te werk gegaan”, vindt Wouter Hias. “We hebben altijd een plan A en een plan B, zodat spelers te allen tijde de nodige houvast hebben. Maar op een gegeven moment moet je wel hoger drukken gaan zetten om zo’n match zoals in Charleroi op speeldag één nog deels in je voordeel te doen kantelen. Toen pakte dat goed uit en kwamen we van 2-0 terug naar 2-2, maar dat lukt uiteraard niet iedere keer. De reden is even simpel als duidelijk: in deze reeks stuit je nu eenmaal op ploegen die over tien keer meer budget beschikken in vergelijking met Tienen. En dus krijg je soms ook te maken met spelers met zoveel intrinsieke kwaliteit dat ze je kunnen afstraffen als je die risico’s begint te nemen. Maar ik ben ook wel een coach die bereid is om dat te doen, ook al verlies je dan met 0-4 zoals tegen Gent en Patro Eisden. Ik denk dat we bovenal realistisch moeten blijven. Met ons budget is overleven zonder zot te doen onze enige betrachting. En liefst af en toe eens verrassen, zoals we tegen La Louvière en Luik hebben gedaan.”