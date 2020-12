KVK Tienen reageert op beslissing om enkel heenronde af te werken vanaf half februari: “Alles beter dan geen voetbal”

Voor eerste nationale is het dus optie twee geworden, terwijl ze bij KVK Tienen de competitie liefst van al helemaal wilden afwerken. “Tja, alles hangt natuurlijk nog af van wat de cijfers na Nieuwjaar zullen zeggen, die slag houden ze bij de bond begrijpelijkerwijze om de arm”, reageert bestuurslid Peter Denruyter. “De beslissing verrast ons wel een beetje, omdat een overduidelijke meerderheid van de clubs in onze reeks voorstander was van een normaal verloop van de competitie. Nu, die sneltesten waren voor de medische commissie uiteindelijk geen optie meer en dat maakte het sowieso een stuk moeilijker om alles nog gespeeld te krijgen. Ach, alles beter dan geen voetbal meer na Nieuwjaar natuurlijk. Een belangrijke voorwaarde lijkt me wel dat er opnieuw publiek toegelaten kan worden én dat de kantines terug open kunnen. Daar ligt de sleutel volgens mij. Afwachten wat er binnen een paar maanden effectief mogelijk zal zijn en wat het Overlegcomité finaal beslist.”

Benadeelde clubs

Puur sportief gezien zal je in Tienen niemand horen klagen met reeds zes punten op zak. “Klopt ja, op dat vlak zitten we goed met in ons geval dan nog tien speeldagen voor de boeg”, bedenkt Denruyter. “Maar sommige clubs gaan zich benadeeld voelen omdat ze nog geen enkele match gespeeld hebben of met 0 op 6 het seizoen gestart zijn. Kijk maar naar Patro Maasmechelen, dat titelambities koestert en nu reeds acht punten minder telt dan koploper Thes Sport. Als je in dergelijke omstandigheden stijgers en dalers moet aanduiden, dan gaan daar hoe dan ook problemen van komen. Want in het reglement staat dat je zoveel mogelijk wedstrijden moet proberen af te werken. Je wijzigt dus de spelregels terwijl het seizoen al aan de gang is en daar gaan benadeelde clubs het niet zomaar bij laten vrees ik. Maar goed, laten we vooralsnog positief vooruitkijken (knipoogt).”