KVK Tienen overdondert beloften OHL in streekderby en gaat met klinkende zege de winterstop in: “Deze belangrijke afspraak wilden we niet missen”

Het was dan niet het echte OHL, maar dat maakte de euforie er niet minder groot op vanmiddag in het Tiense Bergéstadion. KVK Tienen legde er de beloften van OHL over de knie met 4-1-cijfers, een ruime score waar weinig op af te dingen viel.

De Suikerploeg zag een dominant eerste halfuur beloond worden met de 1-0 via Naudts, maar vanuit het niets scoorde OHL via Smet nog tegen kort voor rust. Gelukkig voor de thuisploeg was de tweede helft nog maar net begonnen toen Vanwesemael aanlegde voor de 2-1. Ook nadien hielden de manschappen van coach Hias de rangen goed gesloten en Yagan en een tweede keer Vanwesemael legden de 4-1-eindcijfers vast.

Stijgende lijn

Eén van de uitblinkers vanmiddag was zonder twijfel wingback Arrivas, die zowel de assist voor de openingsgoal als die voor de 2-1 afleverde. “Ik denk dat we vooral als ploeg onze beste wedstrijd van de heenronde speelden”, zag hij. “Op zich verbaast me dat ook niet, want ons spel zit al een tijdje in stijgende lijn. Alleen volgden de goals en de resultaten niet altijd, maar qua organisatie viel er weinig op aan te merken. De derby tegen OHL was natuurlijk een belangrijke afspraak die we niet wilden missen. Ik ben zelf nog een relatieve nieuwkomer in Tienen, maar de afgelopen week werd er over niets anders gepraat dan deze derby. Dan doet het wel deugd dat je die hooggespannen verwachtingen ook effectief kan inlossen en zowel de club als onze supporters een klinkende zege cadeau kan doen.”

Korte vakantie

“Dat het bijna spijtig is dat het nu winterstop is? Dat is altijd zo als je het goede ritme te pakken hebt als ploeg, maar in mentaal opzicht geeft dit ook wel een geweldige boost. Ik denk dat we nu nog één keer samenkomen en dan kan de riem er toch even af. Ik ben zelf van plan om even de zon op te zoeken en een korte vakantie te nemen, maar we krijgen allemaal wel een loopprogramma mee om de eindejaarsperiode te overbruggen (knipoogt).”

Neusbreuk

In de terugronde hoopt de Siciliaan helemaal terug met zijn oude niveau van bij Rupel Boom aan te knopen. “Als de match tegen OHL me één ding geleerd heeft, dan is het dat ik op de goede weg ben”, aldus nog Paolo Arrivas. “Die fractuur aan de voet heeft me natuurlijk een serieuze achterstand bezorgd, maar sinds een aantal weken voel ik me terug helemaal in mijn element. Zelfs een neusbreuk op training hield me niet tegen. Het was in het begin wel even wennen om met zo’n masker te moeten spelen, maar ondertussen ben ik het al gewoon. Ik kijk nu al uit naar de terugronde, zonder gezichtsmasker welteverstaan (lachje).”