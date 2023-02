KVK Tienen ontvangt morgenavond Heist zonder flankspeler Yassine Bentayeb, die met onmiddellijke ingang naar reeksgenoot Patro verkast: “Een profcontract kan je moeilijk weigeren”

Heel veel tijd om indruk te maken op Stijn Stijnen had de Fransman nochtans niet, want hij viel pas in het laatste halfuur in. “Klopt ja, volgens mijn manager begreep hij ook niet meteen waarom ik tegen hen niet als titularis was gestart”, knipoogt Bentayeb. “Tijdens de wedstrijd wist ik nog geeneens dat ze interesse in me hadden. Het was pas de dag nadien dat ik te horen kreeg dat ze me een profcontract wilden aanbieden. En ja, als je zo’n kans krijgt, dan moet je gewoon op die trein springen. Veel jongens dromen ervan om het tot prof te schoppen en dat was bij mij natuurlijk niet anders. Ik ben ook niet meer van de jongste, al valt dat op mijn 25ste nog wel mee. Maar ergens hoop ik dat Patro het begin is van iets moois en geen eindpunt, dus ergens had ik ook wel het gevoel dat ik geen tijd meer te verliezen had.”