KVK Tienen mist kansen op gelijkmaker tegen Jong AA Gent en ziet Pieter Jochmans opnieuw geblesseerd uitvallen: “Ik ken ondertussen de weg naar het ziekenhuis”

Hoeveel pech kan je hebben. En dan hebben we het niet alleen over de prestatie van KVK Tienen zelf, dat in de tweede helft op bezoek bij Jong AA Gent enkele uitstekende mogelijkheden op de gelijkmaker onbenut liet. Want onderweg moest ook Pieter Jochmans opnieuw geblesseerd het veld verlaten, de tweede keer dit seizoen dat hij enkele breuken in het aangezicht oploopt.

En dan te denken dat de verdediger zich net terug in de basiself had geknokt, nadat hij in de voorbereiding met drie breukjes aan de jukbeenderen af te rekenen kreeg. “Ik zal niet zeggen dat ik al opnieuw 100% de oude was, maar de vormcurve was zeker in stijgende lijn aan het gaan”, reageert de 22-jarige belofte. “Voor Nieuwjaar stond ik uitgerekend tegen mijn ex-club OHL voor het eerst aan de aftrap en de bedoeling was uiteraard om op dat elan verder te gaan in 2023. Maar we zijn twee matchen ver en ik lig opnieuw in de lappenmand, dus dat kwam wel even binnen vlak nadat ik de kleedkamer moest opzoeken.”

Nieuwe breuken

Gelukkig is Jochmans er de man niet naar om lang bij de pakken te blijven zitten. Ondertussen kijkt hij alweer vooruit, met het positivisme en de stevige portie zelfspot die hem eigen is. “Ik ken ondertussen de weg naar het ziekenhuis, al heb ik mijn bezoekje gisteravond nog even uitgesteld en de match eerst uitgekeken. Tja, mijn aangezicht was ondertussen toch fameus gezwollen en nu nog lijk ik meer op Firmin de bokser dan op een voetballer (lachje). Ach, de ernst van de blessures is nog een beetje koffiedik kijken want ik ga nog een aantal specialisten opzoeken. Maar op spoed konden ze toch al breuken aan de neus, oogkas en de sinussen vaststellen. Allemaal het gevolg van een stevig duel in de aanvangsfase. Pech dus, al geef ik tussen de lijnen altijd wel het volle pond en hou ik me nooit in. Ik herinner me wel dat ik eerst op de bal was en dat ik zijn schouder vervolgens in het aangezicht kreeg. Tja, het is wat het is. Ik hoop sowieso dat ik dit seizoen nog op mijn beste niveau kan terugkeren en wil iedereen van harte bedanken voor de steun.”

Terechte penalty

“Wat ik van de match zelf onthouden heb? Wel, we hadden iets recht te zetten na die 0-4 in eigen huis en ik denk dat we zeker ons voetje naast dat van Gent hebben kunnen plaatsen”, meent Pieter Jochmans. “De penaltyfase waar die 1-0 uit voortkwam, heb ik zelf niet gezien maar ik heb me laten vertellen dat hij licht maar terecht gegeven werd. Het is vooral zonde dat we die gelijkmaker lieten liggen, want onder meer Matterne en Bentayeb kregen uitstekende mogelijkheden. Spijtig, maar op deze prestatie kunnen we toch verder bouwen met het oog op de eerste thuismatch van het nieuwe jaar tegen Francs Borains. En dan zal ik wel weer mijn vertrouwd plekje in de tribunes gaan opzoeken (knipoogt).”