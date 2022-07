KVK Tienen klopt buur Hoegaarden en realiseert met Yvan Yagan nog spraakmakende transfer: “Hij wordt een bepalende factor in ons geheel”

Na het verlies tegen derdenationaler Geldenaken knoopte KVK Tienen gisterenavond in z’n opbouw richting het nieuwe seizoen opnieuw aan met de winst. Een krappe 0-1-zege werd het op het veld van Hoegaarden, al had de score gerust hoger kunnen oplopen. Maar goed, in deze fase van de voorbereiding hoeft er nog niet zo’n belang gehecht te worden aan resultaten natuurlijk.

“Die uitslagen zoals die nederlaag kort na de zware stage in Oostenrijk moet je inderdaad met een korrel zout nemen”, klinkt het bij trainer Wouter Hias. “Als sportieve staf is het alleszins onze taak om daar doorheen te kijken. Voor mij is het de eerste keer dat ik een voorbereiding meemaak als trainer en ik geef de jongens iedere keer specifieke taken mee. En als die taken dan naar behoren worden uitgevoerd zoals het veelvuldig hoog druk zetten tegen Hoegaarden, dan kan ik alleen maar tevreden zijn. Pas op, ik besef ook wel dat het om goals draait in het voetbal en het hadden er gerust een paar meer mogen zijn tegen Hoegaarden. Maar het voornaamste is dat we die kansen creëren met z’n allen. Voor de rest zaten we ook nog met een vijftal afwezigen met Bentayeb, Bracké, Vanweerts, Kempeneers en Bouzian, waardoor we wat extra beloften hebben doorgeschoven. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd van ons middenveld in het laatste halfuur 17 à 18 jaar bedroeg, dat speelt ook wel mee.”

Stappen zetten

“Die jongeren moeten logischerwijze nog stappen zetten, maar daar krijgen ze bij een club als Tienen de nodige tijd en ruimte voor”, vervolgt Hias. “Met nog drie weken tot de opener tegen de beloften van Charleroi gaan we stilaan wel beginnen toewerken naar een typeploeg en op zoek gaan naar automatismen. Maar het spreekt voor zich dat we de hele kern topfit en op een zo hoog mogelijk niveau willen krijgen. Daarom is het goed dat we nu twee oefenmatchen per week spelen, met morgenavond alweer een nieuwe en zeer interessante test tegen de beloften van KV Mechelen.”

Yvan Yagan

Wiens naam nog niet is gevallen, is die van de 32-jarige flankaanvaller Yvan Yagan, broer van ex-Tienenaar Ben Yagan en best wel een spraakmakende transfer met een verleden bij clubs als STVV, Cercle Brugge, Eupen, RWDM en Lierse. “Ik ben ook zeer blij met zijn komst, het was een opportuniteit die we niet wilden laten schieten”, zegt Wouter Hias daarover. “Zonder afbreuk te doen aan de huidige kern konden we nog wel een bepalende speler gebruiken en met zijn statistieken op het niveau van 1B past Yagan perfect in dat plaatje. Hij zal wel pas in de tweede week van augustus kunnen aansluiten door werkomstandigheden, maar ik ben ervan overtuigd dat hij met zijn ervaring en doelgerichtheid een belangrijke factor wordt binnen onze ploeg.”