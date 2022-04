KVK Tienen houdt Heist op gelijkspel en ziet Pieter Kempeneers alsnog bijtekenen: “Een wrang gevoel naar Zepperen toe”

Het was iets voorbij middernacht dat vorige donderdag op de sociale media van de club het nieuws verscheen dat Kempeneers had bijgetekend en dat voor liefst drie seizoenen. En dat terwijl de speler eerder had aangegeven naar Zepperen te verkassen. “Het is nochtans geen 1 april-grap, want ik kreeg de afgelopen dagen massaal veel berichten. Hoe het verhaal juist in elkaar zit? Wel, ik heb effectief in Zepperen getekend, maar dat was op een moment dat ik een moeilijke periode kende in Tienen. De resultaten zaten tegen en er was dat voorvalletje met het zaalvoetbal toen ik een weekje naar de beloften werd gestuurd. En hoewel ik naast het veld helemaal geen probleem heb met de vorige coach Laeveren, klikt het op sportief vlak minder goed. En als je dan ziet hoe het nu loopt met Wouter Hias als trainer, dan begon ik toch wel een klein beetje spijt te krijgen van mijn keuze.”

Wrang gevoel

“Vorige donderdag was er dan een heel gezellig etentje op de club waar ook het bestuur op aanwezig was”, vertelt de middenvelder verder. “Op zo’n moment besefte ik dat ik hier gewoon op mijn plaats zit en voor ik het goed en wel besefte zaten we rond de tafel om over een contractverlenging te praten. Het was alleen niet de bedoeling dat het nieuws meteen kenbaar gemaakt zou worden. Ik wilde eigenlijk liever zelf eerst contact hebben met Zepperen en hen de situatie uitleggen. Maar goed, ik verwijt niemand iets want ik besef dat ik deze heisa een beetje over mezelf afgeroepen heb. Op zich is zo’n contract in eerste nationale bindend en staat er niets dat verlengd verblijf in Tienen meer in de weg. Alleen had ik het graag op een andere manier aangepakt en ben ik daar niet bepaald trots op. Tja, af en toe moet je misschien eens aan jezelf denken, al hou ik er wel een wrang gevoel aan over tegenover Zepperen. Veel geslapen heb ik alleszins niet de afgelopen dagen.”

Gesloten wedstrijd

En dan was er dus nog die match tegen Heist die geen schoonheidsprijs verdiende. “Nee klopt, het was een heel gesloten wedstrijd met weinig kansen aan beide zijden”, aldus nog Pieter Kempeneers. “Toen we met tien vielen na de rode kaart van Claes duwde Heist nog even door, maar de nul bleef op het bord. Zelf kreeg ik nog een goede kans in de slotminuten, al ontbrak me de energie om de bal goed mee te pakken en af te kunnen werken. Nu, op zich doen we met dat ene puntje geen slechte zaak. Het komt er nu op aan om goed te recupereren tegen woensdag. Als we dan kunnen winnen tegen Winkel Sport, dan komt het behoud ineens dichtbij.”