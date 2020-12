KVK Tienen hoopt competitie helemaal af te werken vanaf half februari: “Twee andere opties onbespreekbaar”

voetbal eerste nationaleDe heropening van niet-essentiële winkels, musea en zwembaden, tot daar de versoepeling die de regering vorige vrijdag aankondigde. Over de andere zaken geen woord en dus ook niet over het voetbal in de lagere afdelingen dat normaal gezien begin januari zou hernemen. Voor de eerstenationalers waaronder KVK Tienen lijkt een heropstart van de competitie op 16 januari nu helemaal uit den boze. Of niet?

“Tja, zoals iedereen weet was het oorspronkelijk de bedoeling dat we half december opnieuw zouden beginnen trainen, maar dat is nu dus in principe met een maand uitgesteld”, vertelt jeugdvoorzitter en Tiens bestuurslid Peter Denruyter. “Dat gezegd zijnde is er de voorbije weken ook tussentijds overleg geweest tussen de verschillende clubs in eerste om vroeger te kunnen heropstarten. Het idee was om met een protocol te gaan werken zoals dat ook in de Super League bij de vrouwen gebruikt wordt met onder meer strenge maatregelen voor het gebruik van kleedkamers en de testen die door iedere club zouden moeten gebeuren. Die tests vormden evenwel een onoverkomelijk struikelblok en dan met name de kosten die ermee gepaard gaan. Enkele reeksgenoten waren daar radicaal tegen om dat te bekostigen. Met een paar Vlaamse clubs hebben wij nadien een tegenvoorstel gedaan om over te schakelen op sneltesten zoals in de hoogste klasse van het basketbal en het volleybal. Een akkoord leek in de maak, maar ditmaal was het de medische commissie van de voetbalbond die voorlopig geen akkoord gaf.”

Kalender behouden

Voor eerste nationale zelf liggen er nu drie opties op tafel, maar voor KVK Tienen is er eigenlijk maar één die er echt toe doet. “Wij zouden graag half januari de trainingen hervatten, om dan een maandje later opnieuw in competitie te treden’, stelt Denruyter. “De oorspronkelijke kalender zou dan gewoon verder gevolgd kunnen worden, met een toevoeging van midweekmatchen tot de laatste speeldag op zondag 20 juni. De twee andere opties, gewoon de heenronde afwerken of twee poules samenstellen met nadien play-offs zoals een aantal Waalse clubs voorstellen, zijn voor ons totaal onbespreekbaar. Eigenlijk merk je hieraan heel goed dat het vooral het eigenbelang is dat primeert. Alles draait om de centen, want waarom zou je zoals in het ene geval minder wedstrijden gaan spelen of een wijziging van het bondsreglement gaan vragen om een poulesysteem uit te werken?”

Twee snelheden

“Als stabiele en financiële gezonde club zullen wij er alles aan doen opdat de competitie op een deftige manier hervat kan worden en daar denken gelukkig veel andere clubs hetzelfde over”, aldus nog Peter Denruyter. “Eerste nationale is spijtig genoeg een reeks met twee snelheden, dat komt nu zeer duidelijk naar voren. Trouwens, onze spelers hebben hard gewerkt voor die zes punten die we momenteel tellen, dus die spelen we ook niet graag kwijt. De enige voorwaarde die we hebben, is dat de kantine op termijn opnieuw geopend kan worden en dat er weer publiek toegelaten wordt. Het is zeker niet onze enige bron van inkomsten, maar wel een belangrijke en noodzakelijke natuurlijk.”